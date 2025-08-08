    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSoftBank Group AktievorwärtsNachrichten zu SoftBank Group

    Comeback des Jahres

    SoftBank-Aktie explodiert nach Rekordgewinn!

    SoftBank erlebt nach einem überraschend starken Quartalsgewinn ein Kursfeuerwerk und rückt mit geplanten IPOs wieder ins Zentrum der Investorenaufmerksamkeit.

    Für Sie zusammengefasst
    Comeback des Jahres - SoftBank-Aktie explodiert nach Rekordgewinn!
    Foto: Shuji Kajiyama - AP

    Die Aktien der japanischen SoftBank Group springen am Freitag zeitweise um satte 13 Prozent in die Höhe und erreichten damit ein neues Allzeithoch. Der Technologieschwergewicht legte nach einem deutlich über den Erwartungen liegenden Quartalsgewinn seine beste Tagesperformance seit fünf Jahren hin.

    Starke Quartalszahlen treiben Rallye

    Der Kurssprung folgt auf die Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Fiskaljahres (April bis Juni). SoftBank meldete einen Gewinn von 421,8 Milliarden Yen (umgerechnet rund 2,87 Milliarden US-Dollar) – mehr als das Dreifache der von LSEG prognostizierten 127,6 Milliarden Yen.

    Ein deutlicher Umschwung gegenüber dem Verlust von 174,28 Milliarden Yen im Vorjahreszeitraum. Damit gelingt dem Tech-Investor ein beeindruckendes Comeback nach Jahren mit schwankenden Ergebnissen und Milliardenverlusten in seinen Investmentvehikeln.

     

    Vision Funds als Haupttreiber

    Besonders bemerkenswert ist die Performance der sogenannten Vision Funds, SoftBanks Flaggschiff-Investmentfonds. Diese legten im Berichtszeitraum um 4,8 Milliarden US-Dollar zu – der höchste Quartalsgewinn seit dem Juni-Quartal 2021. Der Segmentgewinn lag bei 451,4 Milliarden Yen, ebenfalls ein klarer Kontrast zu den Verlusten im Vorjahr.

    Die Zugewinne stammen laut SoftBank sowohl aus privaten Beteiligungen als auch aus börsennotierten Unternehmen, darunter der in Singapur ansässige Mobilitätsanbieter Grab Holdings sowie der indische Lieferdienst Swiggy.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SoftBank Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,13 % und einem Kurs von 80,29EUR auf Tradegate (08. August 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Pascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
