    JPMORGAN stuft Ionos auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen zum zweiten Quartal von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marktschätzungen für den Internetdienstleister legten nochmals zu, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt fokussiere man auf die Möglichkeiten rund um das Thema Künstliche Intelligenz./rob/bek/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:01 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 42,95EUR auf Tradegate (08. August 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Toby Ogg
    Analysiertes Unternehmen: Ionos
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



