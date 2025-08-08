    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    AKTIE IM FOKUS/Nachfragebelebung

    Bechtle-Zahlen kommen vorbörslich sehr gut an

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bechtle haben am Freitag im vorbörslichen Handel von den Quartalszahlen des IT-Dienstleisters weiteren Auftrieb erhalten. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 3,3 Prozent auf 38,10 Euro. Damit würden die Papiere im Xetra-Handel die Kursdelle aus der Vorwoche wettmachen, als sie im Sog einer Prognosesenkung des Wettbewerbers Cancom unter Druck geraten waren.

    Bechtle sieht nach einer längeren Flaute eine Belebung der Nachfrage. Das Geschäftsvolumen stieg im zweiten Quartal um 5,1 Prozent. Der Vorsteuergewinn ging gegenüber dem von einem Einmaleffekt aufgepolsterten Ergebnis im Vorjahreszeitraum um ein Fünftel zurück, fiel damit aber etwas besser aus als von Experten erwartet.

    Die Profitabilität habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Knut Woller von der Baader Bank in einer ersten Reaktion. Zudem habe der IT-Dienstleister eine verbesserte operative Dynamik zum ersten Jahresviertel verzeichnet und die Jahresziele bestätigt./edh/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 38,20 auf Tradegate (08. August 2025, 08:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -0,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,27 Mrd..

    Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +5,06 %/+21,78 % bedeutet.




