Bechtle-Zahlen kommen vorbörslich sehr gut an

Substanzsucher schrieb 13.02.25, 11:45

Ich bin wenige Kilometer von der Bechtle Zentrale aufgewachsen und habe noch einen sehr guten Draht in meine Heimat.



Die Pressemeldung bezüglich der strategischen Positionierung zu Künstlicher Intelligenz ist viel mehr als nur eine notwendige Lippenbekenntnis, sondern eine tiefgreifende Veränderung unseres Systemhauses.



Um die ganze Dimension zu verstehen, muß man sich den Raum Heilbronn und die Schwarz Gruppe ( Lidl, Kaufhof) genauer anschauen. https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarz-Gruppe



Während andere Milliardäre ihr Geld in den Fußball oder 100m Yachten stecken, hat Dieter Schwarz in die Bildungsförderung investiert.



Aus der Fachhochschule Heilbronn hat er mit seiner Dieter Schwarz Stiftung den TUM (Technische Uni München) Campus Heilbronn erschaffen und ist damit der einzige TUM Standort außerhalb von Bayern.

https://de.wikipedia.org/wiki/TUM_Campus_Heilbronn

https://bildungscampus.hn



Diese Investition hatte natürlich auch wirtschaftliche Gründe, denn Schwarz brauchte für seine Vision viele gut ausgebildete Ingenieure.



Aktuell entsteht in Bad Friedrichshall (Nachbarstadt von Neckarsulm) der Schwarz-Projekt Campus, in dem zukünftig ca. 5.000 Menschen arbeiten.



Die Schwarz Gruppe verstärkt ihre Präsenz in der Region Heilbronn mit einem weiteren Standort. In Bad Friedrichshall entsteht der Schwarz-Projekt-Campus, der überwiegend für Schwarz Digits genutzt wird.

https://schwarz-digits.de



Und nun kommen wir zu der in der Bechtle Pressemeldung angesprochenen IPAI



Bechtle setzt auf Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie

Bechtle veröffentlicht strategische KI-Positionierung

Ausbau der Mitgliedschaft im IPAI für praxisorientierte KI-Entwicklung

Bechtle setzt mit KI auf neue Kundenlösungen und Effizienz

Vertiefung der Partnerschaft im IPAI



Mit dem Ausbau der Mitgliedschaft im Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) stärkt Bechtle seine Position in einem der zentralen KI-Ökosysteme Europas. Der IPAI bietet Bechtle Zugang zu einem Netzwerk aus KI-Expert:innen, Technologieanbietern und wissenschaftlichen Institutionen. Zusammen mit Kunden vor Ort will Bechtle im IPAI auch frühzeitig neue Technologien und Konzepte verproben. „Unsere Partnerschaft erlaubt es uns, auf einer breiten Basis in zukunftsweisende KI-Entwicklungen eingebunden zu werden und sie insbesondere mit unserer Expertise für IT-Infrastruktur und Lösungsintegration voranzutreiben“, so Dirk Müller-Nießner.

https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2025/bechtle-setzt-auf-kuenstliche-intelligenz-als-schluesseltechnologie



IPAI ist neben dem TUM Campus und dem Schwarz-Projekt-Campus (Schwarz Digest) der Schritt in die KI Technologie.

Hier entsteht gerade



THE GLOBAL HOME OF HUMAN AI

Im Norden von Heilbronn entsteht aktuell das wohl ambitionierteste Projekt für angewandte Künstliche Intelligenz in Europa. Ein einmaliges, innovationsförderndes Ökosystem als Plattform, auf der unterschiedliche Partner zusammenkommen, um gemeinsam an zukunftsrelevanten KI-Lösungen zu arbeiten.

https://ip.ai



Bechtle und die Schwarz Gruppe sind nicht nur räumlich in Neckarsulm zusammen, sondern auch wirtschaftlich eng verzahnt.

Beide profitieren von dieser Partnerschaft und werden dadurch in ganz neue Ebenen wachsen.

Einziger Nachteil ist die Konkurrenz um hochausgebildete Mitarbeiter, wobei der TUM Campus dafür gebaut wurde.



Bechtle kann im Windschatten der Schwarz Gruppe den Sprung vom Systemhaus zum KI Technologiekonzern schaffen und was das auf den Börsenwert der Aktie bedeuten würde, ist uns hier sicherlich bekannt.