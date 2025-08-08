    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Nvidia & AMD sollen liefern

    1681 Aufrufe 1681 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla: Dojo-Aus – Musk kippt KI-Projekt mit 500-Milliarden-Dollar-Potenzial

    Teslas ambitioniertes Dojo-Projekt ist Geschichte. Statt eigener Chips setzt Musk nun auf Partner – ein gefährliches Signal für Anleger.

    Für Sie zusammengefasst
    • Dojo-Projekt eingestellt, Musk setzt auf Partner.
    • Externe Chips von Nvidia, AMD und Samsung geplant.
    • Personelle Umbrüche deuten auf strategische Neuausrichtung.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Nvidia & AMD sollen liefern - Tesla: Dojo-Aus – Musk kippt KI-Projekt mit 500-Milliarden-Dollar-Potenzial
    Foto: Matt Rourke - AP

    Tesla hat laut Bloomberg sein internes Supercomputer-Projekt Dojo aufgelöst. Der langjährige Leiter Peter Bannon verlässt das Unternehmen, während die verbleibenden Teammitglieder anderen KI- und Rechenzentrumsprojekten bei Tesla zugewiesen werden. Bereits zuvor waren etwa 20 Entwickler zu einem neuen Startup namens DensityAI abgewandert, das an Rechenzentrums-Technologie für Robotik und KI-Anwendungen arbeitet.

    Der Schritt markiert eine überraschende Kehrtwende für ein Projekt, das Elon Musk seit 2019 als Grundpfeiler von Teslas KI-Ambitionen und Wegbereiter für vollautonomes Fahren beworben hatte. In einem Kommentar auf X bestätigte Musk: "Es macht für Tesla keinen Sinn, seine Ressourcen aufzuteilen und zwei völlig unterschiedliche KI-Chip-Designs zu entwickeln." Die Konzentration gelte nun den neuen Inferenzchips AI5 und AI6.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    341,34€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 13,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    297,70€
    Basispreis
    2,14
    Ask
    × 13,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dojo war für das Training der KI-Modelle hinter Teslas Autopilot, Full-Self-Driving-System (FSD) und dem humanoiden Roboter Optimus entwickelt worden. Analystenhäuser wie Morgan Stanley hatten Dojo einst als potenziellen Treiber für 500 Milliarden US-Dollar Börsenwert eingeschätzt.

    Stattdessen will Tesla seine Abhängigkeit von externen Partnern erhöhen. Nvidia und AMD sollen Rechenleistung liefern, Samsung die Produktion übernehmen. Im Juli schloss Tesla mit dem südkoreanischen Tech-Konzern einen Deal über 16,5 Milliarden US-Dollar ab. Der neue AI6-Chip soll künftig in einem Werk in Texas gefertigt werden.

    Die Entscheidung fällt in eine Phase wachsender personeller Umbrüche bei Tesla. Neben Bannon verließen zuletzt auch der Technikchef von Optimus, der Software-Vize David Lau sowie Musks Vertrauter Omead Afshar das Unternehmen. Beobachter werten den Schritt als Signal für eine stärkere Verzahnung mit etablierten Chipgiganten – und als Eingeständnis, dass Tesla beim KI-Wettrennen gegen Nvidia an seine Grenzen gestoßen ist.

    Die Tesla-Aktie gab nach Veröffentlichung des Berichts im nachbörslichen Handel leicht nach. Bereits während der Q2-Bilanz hatte Musk eine mögliche "Konvergenz" eigener und externer Chiptechnologien angedeutet. Das Ende des ambitionierten Dojo-Projekts dürfte nun endgültig besiegelt sein.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nvidia & AMD sollen liefern Tesla: Dojo-Aus – Musk kippt KI-Projekt mit 500-Milliarden-Dollar-Potenzial Teslas ambitioniertes Dojo-Projekt ist Geschichte. Statt eigener Chips setzt Musk nun auf Partner – ein gefährliches Signal für Anleger.