Tesla: Dojo-Aus – Musk kippt KI-Projekt mit 500-Milliarden-Dollar-Potenzial

Der Schritt markiert eine überraschende Kehrtwende für ein Projekt, das Elon Musk seit 2019 als Grundpfeiler von Teslas KI-Ambitionen und Wegbereiter für vollautonomes Fahren beworben hatte. In einem Kommentar auf X bestätigte Musk: "Es macht für Tesla keinen Sinn, seine Ressourcen aufzuteilen und zwei völlig unterschiedliche KI-Chip-Designs zu entwickeln." Die Konzentration gelte nun den neuen Inferenzchips AI5 und AI6.

Tesla hat laut Bloomberg sein internes Supercomputer-Projekt Dojo aufgelöst. Der langjährige Leiter Peter Bannon verlässt das Unternehmen, während die verbleibenden Teammitglieder anderen KI- und Rechenzentrumsprojekten bei Tesla zugewiesen werden. Bereits zuvor waren etwa 20 Entwickler zu einem neuen Startup namens DensityAI abgewandert, das an Rechenzentrums-Technologie für Robotik und KI-Anwendungen arbeitet.

Dojo war für das Training der KI-Modelle hinter Teslas Autopilot, Full-Self-Driving-System (FSD) und dem humanoiden Roboter Optimus entwickelt worden. Analystenhäuser wie Morgan Stanley hatten Dojo einst als potenziellen Treiber für 500 Milliarden US-Dollar Börsenwert eingeschätzt.

Stattdessen will Tesla seine Abhängigkeit von externen Partnern erhöhen. Nvidia und AMD sollen Rechenleistung liefern, Samsung die Produktion übernehmen. Im Juli schloss Tesla mit dem südkoreanischen Tech-Konzern einen Deal über 16,5 Milliarden US-Dollar ab. Der neue AI6-Chip soll künftig in einem Werk in Texas gefertigt werden.

Die Entscheidung fällt in eine Phase wachsender personeller Umbrüche bei Tesla. Neben Bannon verließen zuletzt auch der Technikchef von Optimus, der Software-Vize David Lau sowie Musks Vertrauter Omead Afshar das Unternehmen. Beobachter werten den Schritt als Signal für eine stärkere Verzahnung mit etablierten Chipgiganten – und als Eingeständnis, dass Tesla beim KI-Wettrennen gegen Nvidia an seine Grenzen gestoßen ist.

Die Tesla-Aktie gab nach Veröffentlichung des Berichts im nachbörslichen Handel leicht nach. Bereits während der Q2-Bilanz hatte Musk eine mögliche "Konvergenz" eigener und externer Chiptechnologien angedeutet. Das Ende des ambitionierten Dojo-Projekts dürfte nun endgültig besiegelt sein.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



