JPMORGAN stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen von 41 auf 35,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Zyklus sinkender Marktschätzungen für den Hersteller medizintechnischer Geräte setze sich fort, schrieb Anchal Verma in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es stünden weitere Senkungen bevor. Der zuletzt geschrumpfte chinesische Markt für Refraktionschirurgie dürfte sich im August und September verbessern./rob/bek/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 20:18 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 43,26EUR auf Tradegate (08. August 2025, 08:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Anchal Verma

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 35,10

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



