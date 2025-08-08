Focus Money setzt Tocvan ins Rampenlicht: Ritterschlag durch die Finanzpresse



Ein besonderer Moment für alle Aktionäre und Freunde von Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64):



Heute berichtet das angesehene Wirtschaftsmagazin Focus Money in seiner Printausgabe (auch online erhältlich als E-Paper) über das Unternehmen – unabhängig, ohne PR-Auftrag und ohne bezahlte Werbung. Solche unabhängigen Medienberichte sorgen erfahrungsgemäß für enorme Aufmerksamkeit – und nicht selten sind sie der Auslöser für spürbare Kursbewegungen.

Focus Money kürt Tocvan zur "Wette der Woche"



Focus Money kürt Tocvan in Ausgabe 33/2025 zur "Wette der Woche" – mit dem Fazit: "In der Aktie scheint noch Potenzial zu stecken."

"Verglichen mit anderen börsennotierten Goldunternehmen erscheint die Aktie günstig", schreibt der Autor Johannes Heinritzi.

Tocvan wird mit dem Prädikat "Aufwärtstrend bestätigt" vorgestellt. Zudem verweist der Artikel auf die Ende Juli erteilte Genehmigungen für Erzabbau und zusätzlichen Bohrungen sowie das Potenzial der geplanten Pilotanlage. Bei Erfolg könnte der nächste Schritt – der reguläre Minenbetrieb – eine Neubewertung auslösen.

Der letzte Satz des Artikels ist besonders hervorzuheben: "Solange nicht alle Genehmigungen erteilt sind und das erste Gold in Barren gegossen ist, bleibt die Aktie aber sehr spekulativ." Sollte die Genehmigung für die Pilotanlage tatsächlich in Kürze erfolgen, dürfte der Knoten platzen – mit entsprechenden Folgen für die Marktreaktion.



Ebenso bemerkenswert: Geplant ist eine jährliche Produktion von rund 50.000 Unzen Gold, was einem Erzabbau von etwa 1,2 Millionen Tonnen entspricht – eine Größenordnung, die Tocvan langfristig in die Liga ernstzunehmender Produzenten katapultieren würde.

Tocvan vor dem Ausbruch – die Zündschnur ist gelegt



Tocvan könnte tatsächlich kurz vor einem Durchbruch als nächster Junior-Produzent in Mexiko stehen – und Focus Money liefert mit seinem heutigen Artikel den medialen Startschuss für eine neue Wahrnehmung am Markt.

In dem Artikel von Focus Money wird insbesondere darauf hingewiesen, dass Tocvan kurz davorstehen könnte, die Genehmigung für den Bau und Betrieb seiner Pilotproduktionsanlage auf dem Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko zu erhalten. Diese Genehmigung ist ein entscheidender Meilenstein – und würde Tocvan den Weg ebnen für den Übergang vom Explorations- zum Produktionsunternehmen.

Genehmigungen für ein Erzabbauprogramm und zusätzliche Bohrungen wurden bereits Ende Juli 2025 erteilt. Der nächste Schritt ist die Bau- und Betriebsgenehmigung für die 50.000 Tonnen umfassende Pilot-Mine, deren Verarbeitungsanlage (kostengünstige Haufenlaugung; "Heap Leach") und metallurgische Prozesse bereits detailliert geplant sind.

Gold im Fokus der Medien – Tocvan profitiert



Dass ausgerechnet jetzt Medien wie Focus Money über Tocvan berichten, ist kein Zufall. Der Goldpreis glänzt aktuell wie selten zuvor – zuletzt bei $3.400 USD/Unze –, was das Interesse an vielversprechenden Goldwerten weltweit befeuert. Tocvan hebt sich dabei besonders hervor, weil es hochgradige Bohrergebnisse direkt an der Erdoberfläche (ideal für einen Tagebau) vorweisen kann und eine vollständig kontrollierte Projektfläche von über 21 km² besitzt – eine Seltenheit im Junior-Mining-Sektor.

Focus Money – Reichweite und Bedeutung



Focus Money gehört zu den meistgelesenen Wirtschaftsmedien im deutschsprachigen Raum. Die wöchentliche Auflage liegt bei rund 100.000 Exemplaren, bei einer geschätzten Reichweite von etwa 340.000 Lesern pro Ausgabe (Quelle: IVW / ma Pressemedien). Die Leserschaft besteht zum Großteil aus finanzinteressierten Privatanlegern, Tradern und Investoren – genau jene Zielgruppe, die sich für chancenreiche Minenwerte wie Tocvan interessiert.

Ein Bericht in diesem Format zeigt deutlich, dass Tocvan jetzt auch von unabhängigen Analysten und Journalisten ernst genommen wird. Die Redaktion greift dabei ein hochaktuelles Thema auf: Die anrollende Genehmigungswelle in Mexiko für Gold- und Silberprojekte – und wieso Anleger besonderes Augenmerk auf Tocvan richten sollten. Dass Tocvan ohne IR-Kampagne in der "Wette der Woche" landet, ist ein starkes Signal – die Aktie wird nun auch in deutschen Anlegerkreisen sichtbar.

Fazit



Mit Spannung und Vorfreude blicken wir auf den heutigen Handelstag – denn es ist selten, dass ein Unternehmen wie Tocvan mit einem derart starken Rückenwind aus der Presse ins Rennen geht. Die heutige Ausgabe von Focus Money könnte der Startschuss für eine neue Wachstumsphase sein – mit wachsender Sichtbarkeit, neuen Investoren und möglicherweise auch einer baldigen Genehmigung.



Wenn ein Unternehmen es in die Schlagzeilen eines führenden Wirtschaftsmediums schafft – ohne dafür zu bezahlen –, dann ist das mehr als nur ein Vertrauensbeweis. Es ist ein Zeichen dafür, dass sich etwas Großes anbahnt. Tocvan könnte tatsächlich kurz vor einer fundamentalen Neubewertung stehen – genau jetzt, wo alle Augen auf Mexiko gerichtet sind. Die kommenden Tage könnten für Tocvan historisch werden – und für clevere Investoren eine seltene Gelegenheit, ganz am Anfang einer neuen Wachstumsphase dabei zu sein. Wer früh investiert, schreibt morgen vielleicht schon mit an einem der spannendsten Kapitel dieser Erfolgsgeschichte.



Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 61.505.946

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,86 CAD (07.08.2025)

Marktkapitalisierung: $53 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,54 EUR (07.08.2025)

Marktkapitalisierung: €33 Mio. EUR

