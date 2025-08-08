UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 240 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der Aktie sei attraktiv und es bahnten sich bei dem Industriekonzern positive Kurstreiber an, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. So rechnet er mit den Zahlen zum vierten Quartal, die im November anstehen, mit erfreulichen Nachrichten zur Marge im Bereich Digital Industries und den Auftragseingängen im Bereich Smart Infrastructure./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 229,7EUR auf Tradegate (08. August 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 255
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 255
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte