UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 240 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der Aktie sei attraktiv und es bahnten sich bei dem Industriekonzern positive Kurstreiber an, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. So rechnet er mit den Zahlen zum vierten Quartal, die im November anstehen, mit erfreulichen Nachrichten zur Marge im Bereich Digital Industries und den Auftragseingängen im Bereich Smart Infrastructure./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 20:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 229,7EUR auf Tradegate (08. August 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 255

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



