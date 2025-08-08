    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric
    UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 275 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückschlag bei dem französischen Konzern biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sei eine erhebliche Margenverbesserung notwendig, doch die Maßnahmen dafür seien ergriffen und die Zuversicht sei wiederhergestellt./rob/tih/nas

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 221,2EUR auf Tradegate (08. August 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 275
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


