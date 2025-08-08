UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 275 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückschlag bei dem französischen Konzern biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sei eine erhebliche Margenverbesserung notwendig, doch die Maßnahmen dafür seien ergriffen und die Zuversicht sei wiederhergestellt./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 221,2EUR auf Tradegate (08. August 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
