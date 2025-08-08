PWO: Erfolgsserie im ersten Halbjahr 2025 setzt sich fort!
Die PWO-Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang auf 273,4 Mio. EUR, während Investitionen stiegen und der Free Cashflow positiv blieb. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde angepasst.
- PWO-Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 Umsatzerlöse von 273,4 Mio. EUR, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (288,6 Mio. EUR).
- EBIT vor Währungseffekten betrug 13,3 Mio. EUR, während das Konzernergebnis auf 5,4 Mio. EUR fiel.
- Das Unternehmen investierte 17,0 Mio. EUR, was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (10,6 Mio. EUR) darstellt.
- Der Free Cashflow war mit 0,8 Mio. EUR positiv, jedoch deutlich niedriger als im Vorjahr (25,7 Mio. EUR).
- PWO erwartet für das Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse zwischen 500 und 510 Mio. EUR, was eine Anpassung der Prognose darstellt.
- Die Eigenkapitalquote lag bei 36,5 Prozent, und das Unternehmen plant, ein Lifetime-Volumen im Neugeschäft von 550 bis 600 Mio. EUR zu erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei PWO ist am 08.08.2025.
Der Kurs von PWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im Plus.
6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,40EUR das entspricht einem Minus von -1,05 % seit der Veröffentlichung.
0,00 %
-0,69 %
-2,72 %
+0,70 %
+5,93 %
+0,35 %
+68,24 %
-24,74 %
+1.147,27 %
ISIN:DE0006968001WKN:696800
