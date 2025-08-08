    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für Ionos auf 45 Euro - 'Overweight'

    • JPMorgan hebt Kursziel für Ionos auf 45 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Overweight" für Ionos.
    • Fokus auf Künstliche Intelligenz im Markt wächst.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen zum zweiten Quartal von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marktschätzungen für den Internetdienstleister legten nochmals zu, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt fokussiere man auf die Möglichkeiten rund um das Thema Künstliche Intelligenz./rob/bek/men

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 42,40 auf Tradegate (08. August 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 5,97 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +4,51 %/+11,64 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 45 Euro


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
