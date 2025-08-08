JPMorgan hebt Ziel für Ionos auf 45 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 42,40 auf Tradegate (08. August 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,19 %.

Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 5,97 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +4,51 %/+11,64 % bedeutet.