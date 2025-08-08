ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Ionos auf 45 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Ionos auf 45 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" für Ionos.
- Fokus auf Künstliche Intelligenz im Markt wächst.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen zum zweiten Quartal von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marktschätzungen für den Internetdienstleister legten nochmals zu, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt fokussiere man auf die Möglichkeiten rund um das Thema Künstliche Intelligenz./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 42,40 auf Tradegate (08. August 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,19 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 5,97 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +4,51 %/+11,64 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 45 Euro
