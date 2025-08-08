ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 142 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Scout24 auf 142 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" nach starkem Quartal.
- Management zeigt sich in Telefonkonferenz zuversichtlich.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal von 140 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Telefonkonferenz des Managements habe einen zuversichtlichen Tenor gehabt./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 116,7 auf Tradegate (08. August 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 8,87 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 142,00EUR was eine Bandbreite von -3,63 %/+20,03 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 142 Euro