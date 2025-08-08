JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 142 Euro - 'Overweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 116,7 auf Tradegate (08. August 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 8,87 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 142,00EUR was eine Bandbreite von -3,63 %/+20,03 % bedeutet.