Aktien Frankfurt Eröffnung
Träger Handelsstart - Deutlicher Wochengewinn
- Dax eröffnet leicht im Minus, -0,2% auf 24.145 Punkte.
- Wochengewinn des Dax liegt bei über 3 Prozent.
- Markt reagiert positiv auf Gespräche zwischen Putin und Trump.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bislang erfreulichen Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag zur Eröffnung wenig bewegt. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent auf 24.145 Punkte. Damit zeichnet sich für den deutschen Leitindex ein Wochengewinn von gut 3 Prozent ab.
Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitagmorgen um 0,1 Prozent auf 31.350 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ebenfalls rund 0,1 Prozent.
"Während die Börsianer gegenüber negativen Zoll-Nachrichten mehr und mehr abstumpfen, sind sie für positive Nachrichten äußerst empfänglich", stellte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners fest. "Die Aussicht auf ein direktes Gespräch zwischen Wladimir Putin und Donald Trump spielt an den Börsen aktuell eine wichtigere Rolle als die höheren Zölle gegen die Schweiz und Indien."/edh/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Index wurde gestern zügig mit einer fetten grünne Kerze aus dem Dreieck nach oben gespült, bis zur oberen Kanalkante, da kurzer Stop und weiter up bis knapp an die 24400. Da etwas seitwärts )RSI war überkauft), um dann Gewinne vom Tisch zu nehmen. An der GD20 stabilisierte es sich und die Kurse zogen wieder an. IG taxt aktuell einen Kurs von 24240 rum, das liegt minimal über dem Xetraschluss von 1730. Indikatoren lassen zaghafte bullische szenarien zu, somit Ziel oben 24533 wenn der resist bei 24350 raus genommen werden kann. Dann haben wir ein DT und ob es dann zu weiteren Gewinnmitnahmen kommt, bleibt abzuwarten.
PS: RWE kann seine Box (oben 36,75)nicht verlassen, es wird von den Bären zurück gezogen. Hier ist Geduld gefragt.
Um Pivotpunkte (Pivot Points) zu berechnen, benötigt man den höchsten (High), niedrigsten (Low) und Schlusskurs (Close) des vorherigen Tages. Der Pivotpunkt (PP) wird dann wie folgt ermittelt: PP = (High + Low + Close) / 3. Zusätzlich zu diesem zentralen Pivotpunkt können weitere Unterstützungs- (S1, S2, S3) und Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) berechnet werden, um mögliche Kursumkehrpunkte zu identifizieren.
Hier sind die Formeln zur Berechnung der zusätzlichen Pivot-Punkte:
R1 = (2 * PP) - Low: (Erster Widerstand)
R2 = PP + (High - Low): (Zweiter Widerstand)
R3 = High + 2 * (PP - Low): (Dritter Widerstand)
S1 = (2 * PP) - High: (Erste Unterstützung)
S2 = PP - (High - Low): (Zweite Unterstützung)
S3 = Low - 2 * (High - PP): (Dritte Unterstützung)
Diese Formeln basieren auf dem Standard-Pivot-Punkt-System und werden häufig im technischen Handel verwendet, um potenzielle Kursniveaus für Unterstützungen und Widerstände zu identifizieren.
Die Pivotpunkte können auch zur Bestimmung von Trendrichtungen verwendet werden. Ein Kurs über dem Pivotpunkt deutet auf einen Aufwärtstrend hin, während ein Kurs unter dem Pivotpunkt auf einen Abwärtstrend hindeuten kann.