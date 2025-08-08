    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Träger Handelsstart - Deutlicher Wochengewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax eröffnet leicht im Minus, -0,2% auf 24.145 Punkte.
    • Wochengewinn des Dax liegt bei über 3 Prozent.
    • Markt reagiert positiv auf Gespräche zwischen Putin und Trump.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bislang erfreulichen Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag zur Eröffnung wenig bewegt. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent auf 24.145 Punkte. Damit zeichnet sich für den deutschen Leitindex ein Wochengewinn von gut 3 Prozent ab.

    Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitagmorgen um 0,1 Prozent auf 31.350 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ebenfalls rund 0,1 Prozent.

    "Während die Börsianer gegenüber negativen Zoll-Nachrichten mehr und mehr abstumpfen, sind sie für positive Nachrichten äußerst empfänglich", stellte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners fest. "Die Aussicht auf ein direktes Gespräch zwischen Wladimir Putin und Donald Trump spielt an den Börsen aktuell eine wichtigere Rolle als die höheren Zölle gegen die Schweiz und Indien."/edh/zb




    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
