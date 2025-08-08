NÜRNBERGER Versicherung / Nürnberger Versicherung und Vienna Insurance ...

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    • Nürnberger AG und VIG prüfen strategische Zusammenarbeit.
    • VIG plant Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung.
    • Entscheidung über Beteiligung im 4. Quartal erwartet.

    Nürnberger Versicherung und Vienna Insurance Group in Gesprächen über Zusammenarbeit (FOTO)
    Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Beteiligungs-AG und die Vienna Insurance Group AG (VIG), die führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa, befinden sich in Gesprächen über eine strategische Zusammenarbeit. Dazu plant die VIG die Übernahme einer kontrollierenden Mehrheitsbeteiligung an der Nürnberger Versicherung. Beide Unternehmen haben heute bekannt gegeben, eine entsprechende Due-Diligence-Prüfung zu starten.

    Der Vorstand der Nürnberger hatte bei der Hauptversammlung im Mai angekündigt, ergebnisoffen zu prüfen, ob die vom Unternehmen verfolgte Strategie der Unabhängigkeit auch angesichts der derzeitigen Transformation für die Zukunft im Unternehmensinteresse liegt oder der Weiterentwicklung bedarf und welche Handlungsoptionen die Gesellschaft hat. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen in den letzten Wochen mit mehreren Versicherungsunternehmen Gespräche über einen Einstieg als Investor bei der Nürnberger geführt. Der Vorstand hat nach Auswertung dieser initialen Gespräche entschieden, zunächst die Gespräche mit der VIG fortzusetzen und in die Due Diligence Prüfung einzutreten. Entscheidend dafür waren insbesondere die strategischen Optionen, die finanziellen Investmentindikatoren und die Zusagen zur Standortsicherung sowie zum Erhalt der Marke und Identität der Nürnberger.

    Das Ergebnis der Prüfungen und der Verhandlungen über Einzelheiten einer Transaktion ist ebenso offen wie deren Zustandekommen. Eine Entscheidung zur möglichen Beteiligung der VIG an der Nürnberger wird voraussichtlich im 4. Quartal erfolgen.

    Pressekontakt:

    Ulrich Zeidner
    Konzern-Mediensprecher
    NÜRNBERGER Versicherung

    mailto:Presse@nuernberger.de
    (0911) 531-6221

