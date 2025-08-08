    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse seien besser als bei der Prognoseänderung im Juli angegeben./tih/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:12 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:12 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 32,74EUR auf Tradegate (08. August 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Lucas Ferhani
    Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 41
    Kursziel alt: 41
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Jungheinrich AG auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. …