Gewinne in Japan - ansonsten leichter

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Dabei kam es am japanischen Markt zu deutlichen Gewinnen. Auf Wochensicht lagen die wichtigsten Märkte der Region Asien-Pazifik im Plus.

Die Gewinne in Tokio erfolgten auf Neuigkeiten zum Zollstreit hin. "In Japan freut man sich heute Morgen über die Nachricht, dass sich die verschiedenen Zölle nicht addieren", merkte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets dazu an. Der japanische Chefunterhändler für Zollfragen, Ryosei Akazawa, hatte gesagt, die USA hätte dies und die Anpassung entsprechender Belastungen für Autos bestätigt. Aktien japanischer Autobauer legten darauf deutlich zu.