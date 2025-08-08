Bechtle - Aktie zieht deutlich an - 08.08.2025

Die Bechtle Aktie notiert aktuell bei 40,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,42 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,85 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Bechtle Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,62 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um -1,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bechtle auf +20,59 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

Bechtle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,44 % 1 Monat -0,11 % 3 Monate -2,62 % 1 Jahr -4,20 %

Informationen zur Bechtle Aktie

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,18 Mrd.EUR wert.

Die Aktien von Bechtle haben am Freitag im vorbörslichen Handel von den Quartalszahlen des IT-Dienstleisters weiteren Auftrieb erhalten. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 3,3 Prozent auf …

Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Profitabilität habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. …

Nach einer bislang erfreulichen Woche am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag nochmals leicht aufwärtsgehen. "Während die Börsianer gegenüber negativen Zoll-Nachrichten mehr und mehr abstumpfen, sind sie für positive Nachrichten äußerst …

Bechtle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.