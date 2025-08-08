    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle
    JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Ausblick des IT-Dienstleisters sei deutlich optimistischer, verglichen mit der Gewinnwarnung des Konkurrenten Cancom in der Vorwoche, schrieb Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Mit einem Wachstum des Geschäftsvolumens von 5 Prozent und den zum Vorquartal gestiegenen Margen sehe er das Unternehmen an einem Wendepunkt zum Positiven./rob/edh/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,34 % und einem Kurs von 40,78EUR auf Tradegate (08. August 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 48
    Kursziel alt: 48
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


