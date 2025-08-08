Infineon-Zertifikate mit bis zu 19% Chance und 34% Sicherheitspuffer

Da sich der Umsatztrend des Chipherstellers wie erwartet entwickelt habe und die Segmentergebnis-Marge besser als erwartete ausgefallen sei, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 45 Euro ihre Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs wieder unter Druck geraten sollte.

Bonus-Zertifikat mit 19% Chance und 34% Sicherheitspuffer

Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FA17MN6) auf die Infineon-Aktie mit Barriere bei 23 Euro, Bonuslevel und Cap bei 42 Euro, BV 1, Bewertungstag 18.9.26, konnte beim Aktienkurs von 34,60 Euro mit 35,34 Euro erworben werden. Verbleibt die Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 23 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 42 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 35,34 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 13 Monaten einen Bruttoertrag von 18,85 Prozent (=17 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 33,53 Prozent auf 23 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 15% Chance und 19% Discount

Das LBBW-Discount-Zertifikat auf die Infineon-Aktie (ISIN: DE000LB55VC6), BV 1, Bewertungstag 18.9.26, mit Cap bei 32 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 34,60 Euro mit 27,78 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 19,71 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Infineon-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 32 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 32 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 13 Monaten einen Bruttoertrag von 15,19 Prozent (=14 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 32 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mittels Aktienzuteilung getilgt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.