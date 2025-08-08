Börsenstart Europa - 08.08. - FTSE Athex 20 stark +2,20 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:44) bei 31.541,40 PKT und steigt um +0,82 %. Top-Werte: Bechtle +12,94 %, Evotec +3,11 %, Nordex +2,56 % Flop-Werte: Talanx -2,27 %, Jungheinrich -1,89 %, TUI -1,55 %

Der DAX steht aktuell (09:59:52) bei 24.114,24 PKT und fällt um -0,32 %. Top-Werte: Siemens +2,03 %, Fresenius +1,89 %, Merck +1,65 % Flop-Werte: Münchener Rück -7,92 %, Hannover Rueck -3,90 %, Allianz -1,67 %

Der TecDAX steht bei 3.786,81 PKT und gewinnt bisher +0,59 %.

Top-Werte: Bechtle +12,94 %, SMA Solar Technology +5,09 %, CANCOM SE +3,39 %

Flop-Werte: Eckert & Ziegler -6,24 %, Elmos Semiconductor -0,93 %, IONOS Group -0,87 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.331,86 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: Siemens +2,03 %, Mercedes-Benz Group +1,48 %, UniCredit +1,12 %

Flop-Werte: Münchener Rück -7,92 %, Wolters Kluwer -2,82 %, Allianz -1,67 %

Der ATX steht bei 4.696,49 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +3,72 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,73 %, Mayr-Melnhof Karton +2,11 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -4,38 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,62 %, UNIQA Insurance Group -1,34 %

Der SMI bewegt sich bei 11.878,22 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: UBS Group +1,33 %, Geberit +0,99 %, Logitech International +0,59 %

Flop-Werte: Swiss Re -2,62 %, Zurich Insurance Group -1,52 %, Amrize -1,51 %

Der CAC 40 steht bei 7.719,46 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +1,23 %, Stellantis +1,12 %, SAFRAN +1,04 %

Flop-Werte: Hermes International -1,43 %, AXA -0,97 %, Teleperformance -0,93 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.602,09 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,37 %, SSAB Registered (A) +1,40 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,33 %

Flop-Werte: Alfa Laval 0,00 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,09 %, Assa Abloy Registered (B) +0,15 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.110,00 PKT und steigt um +2,20 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,37 %, Public Power +2,18 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,89 %

Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,92 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,74 %