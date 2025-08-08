Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 08.08. - FTSE Athex 20 stark +2,20 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:52) bei 24.114,24 PKT und fällt um -0,32 %.
Top-Werte: Siemens +2,03 %, Fresenius +1,89 %, Merck +1,65 %
Flop-Werte: Münchener Rück -7,92 %, Hannover Rueck -3,90 %, Allianz -1,67 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:44) bei 31.541,40 PKT und steigt um +0,82 %.
Top-Werte: Bechtle +12,94 %, Evotec +3,11 %, Nordex +2,56 %
Flop-Werte: Talanx -2,27 %, Jungheinrich -1,89 %, TUI -1,55 %
Der TecDAX steht bei 3.786,81 PKT und gewinnt bisher +0,59 %.
Top-Werte: Bechtle +12,94 %, SMA Solar Technology +5,09 %, CANCOM SE +3,39 %
Flop-Werte: Eckert & Ziegler -6,24 %, Elmos Semiconductor -0,93 %, IONOS Group -0,87 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.331,86 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: Siemens +2,03 %, Mercedes-Benz Group +1,48 %, UniCredit +1,12 %
Flop-Werte: Münchener Rück -7,92 %, Wolters Kluwer -2,82 %, Allianz -1,67 %
Der ATX steht bei 4.696,49 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +3,72 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,73 %, Mayr-Melnhof Karton +2,11 %
Flop-Werte: Oesterreichische Post -4,38 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,62 %, UNIQA Insurance Group -1,34 %
Der SMI bewegt sich bei 11.878,22 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: UBS Group +1,33 %, Geberit +0,99 %, Logitech International +0,59 %
Flop-Werte: Swiss Re -2,62 %, Zurich Insurance Group -1,52 %, Amrize -1,51 %
Der CAC 40 steht bei 7.719,46 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +1,23 %, Stellantis +1,12 %, SAFRAN +1,04 %
Flop-Werte: Hermes International -1,43 %, AXA -0,97 %, Teleperformance -0,93 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.602,09 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,37 %, SSAB Registered (A) +1,40 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,33 %
Flop-Werte: Alfa Laval 0,00 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,09 %, Assa Abloy Registered (B) +0,15 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.110,00 PKT und steigt um +2,20 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,37 %, Public Power +2,18 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,89 %
Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,92 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,74 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.