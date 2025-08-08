Bechtle sieht Belebung der Nachfrage - Aktie zieht stark an
- Bechtle verzeichnet Nachfragebelebung im Q2 2023.
- Umsatz stieg um 0,8 % auf 1,49 Mrd. Euro.
- Optimistische Prognose trotz unsicherer Lage in DE.
NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle sieht nach einer längeren Flaute eine Belebung der Nachfrage. Das Geschäftsvolumen zog im zweiten Quartal deutlich an, auch der Umsatz konnte etwas zulegen. Gegenüber dem schwachen Jahresbeginn fiel auch der operative Gewinn erfreulicher aus. Impulse kamen weiter vor allem aus dem Ausland. Aber auch in Deutschland bessern sich bei den öffentlichen Kunden die Aussichten, hier dürfte im zweiten Halbjahr ein stärkerer Anstieg ins Haus stehen. Die Aktie stieg am Freitag nach einem schon starken Vortag kräftig.
Das Papier legte am späten Vormittag um über 13 Prozent auf 41,75 Euro zu und war damit Spitzenreiter im MDax . Der Kurs erreichte zudem ein Hoch seit Juli 2024. Vergangene Woche war er noch in Mitleidenschaft gezogen worden durch eingetrübte Aussichten beim Rivalen Cancom . Im laufenden Jahr hat der Kurs fast ein Drittel gewonnen - im vergangenen Herbst war er mit dem schwachen Abschneiden im wirtschaftlich schwierigen Umfeld aber auch deutlich abgerutscht.
Der Ton des Bechtle-Managements sei viel optimistischer geworden, schrieb Analyst Martin Comtesse von der US-Investmentbank Jefferies - insbesondere auch im Vergleich zur Gewinnwarnung des Konkurrenten Cancom. Erstmals sei wieder die Rede von einer Erholung gewesen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Sektor in Deutschland. Mit dem Wachstum des Geschäftsvolumens und der Verbesserung der Margen gegenüber dem Vorquartal befinde sich Bechtle an einem Wendepunkt, so der Fachmann. Laut Baader-Bank-Experte Knut Woller fiel die Profitabilität im Quartal unerwartet gut aus.
Das Geschäftsvolumen stieg im zweiten Quartal um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie der Konzern am Freitag in Neckarsulm mitteilte. Nach wie vor entwickelte sich das Geschäft in Belgien, den Niederlanden und in Luxemburg sowie in Großbritannien gut. Bei den wichtigen öffentlichen Kunden in Deutschland ziehe die Nachfrage zudem langsam wieder an. Der positive Trend bei der Nachfrage habe sich auch im Juli fortgesetzt.
"Wir sind zwar noch von den Wachstumswerten entfernt, die wir uns selbst zum Ziel setzen und zutrauen, befinden uns mit der Entwicklung im zweiten Quartal aber wieder zurück auf dem Wachstumspfad", sagte Vorstandschef Thomas Olemotz laut Mitteilung. Mit öffentlichen Kunden im Inland konnte Bechtle im zweiten Quartal das Geschäftsvolumen um fünf Prozent ausbauen. Vor allem ab Spätsommer soll das Wachstum hier weiter zulegen.
Dabei ist die Stimmung im Mittelstand derzeit noch schlecht. Von ihm seien in Deutschland kaum Wachstumsimpulse ausgegangen, sagte Olemotz in einer Telefonkonferenz. Die Unsicherheiten bezüglich der weiteren Wirtschaftsentwicklung bremsten, auch wenn deutsche Mittelständler nun wieder erste Diskussionen mit dem Konzern um Projekte führten, die in den vergangenen zwölf Monaten auf Eis lagen. Auch in Frankreich bleibe die Lage schwierig.
Der Umsatz kletterte in den drei Monaten April bis Juni wie erwartet im Jahresvergleich um 0,8 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro. Im Unterschied zum Geschäftsvolumen, das ein gutes Stück über dem Umsatz liegt, kann sich Bechtle Verkäufe von Software nicht mit dem vollen Verkaufspreis als Erlös anrechnen.
Der Vorsteuergewinn ging gegenüber dem von einem Einmaleffekt aufgepolsterten Ergebnis im Vorjahreszeitraum um ein Fünftel auf 66,8 Millionen Euro zurück, fiel damit aber etwas besser aus als von Experten erwartet. Im Vergleich zum Vorquartal habe sich die Situation gebessert, hieß es vom Konzern. Unter dem Strich ging der Nettogewinn ebenfalls um ein Fünftel auf 47,7 Millionen Euro zurück.
Die Jahresprognose bestätigte Olemotz. 2025 soll das Geschäftsvolumen insgesamt leicht wachsen, der Umsatz voraussichtlich etwas schwächer, weil das Softwaregeschäft gut läuft. Das Vorsteuerergebnis sieht Olemotz weiter in einer Bandbreite von minus bis plus fünf Prozent zum Vorjahreswert von 345 Millionen Euro. Die Lücke beim Ergebnis aus dem ersten Halbjahr will er schließen: "Das ist ambitioniert, aber möglich."
Olemotz selbst wird Ende des kommenden Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden. Er habe sich entschieden, keine Verlängerung seines Vertrags anzustreben, sagte der Manager, der im kommenden Jahr 64 Jahre alt wird. Er sei nun schon seit vielen Jahren bei Bechtle. "Irgendwann ist es auch mal Zeit, Platz zu machen für die nachfolgende Generation", fügte er an. Olemotz ist seit 2007 im Vorstand des Konzerns./men/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,88 % und einem Kurs von 41,72 auf Tradegate (08. August 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -0,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,22 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +6,69 %/+23,67 % bedeutet.
Auf dem ehemaligen Gelände der Bundesgartenschau und in nicht allzuweiterer Entfernung vom TUM Campus entsteht aktuell, gefördert durch die Schwarz Stiftung, Deutschlands größter Schulneubau. Der Ansatz ist natürlich klar, von der Grundschule bis zum Abitur werden die Kinder/Jugendliche eine top Ausbildung erhalten und die Besten von Ihnen gehen dann auf den TUM Campus zum studieren.
Internationale Josef-Schwarz-Schule
Der Neckarbogen ist seit dem Schuljahr 2024/2025 auch Schulstandort. Zwischen 2021 und 2024 entstand dort, gefördert von der Dieter Schwarz Stiftung, Deutschlands größter Schulneubau. Die private, bilinguale, international orientierte Schule des Schulträgers Phorms Education führt von der Eingangsstufe (letztes Kindergartenjahr) bis zum Abitur und will später auch den international anerkannten Hochschulzugang, das International Baccalaureate Diploma, als zusätzlichen Schulabschluss anbieten.
https://www.heilbronn.de/bauen-wohnen/stadtquartier-neckarbogen/internationale-josef-schwarz-schule.html
Jetzt kann man natürlich sagen - bis die Schule fertig ist und die ersten Kinder/Jugendliche einen Abschluss an dem TUM Campus abgeschlossen haben, vergehen noch viele Jahre. Das stimmt, aber der Neubau ist nicht die erste Schule von der Schwarz Stiftung, denn im nahen Erlenbach gibt es schon eine Schule seit 2012!
https://jss.phorms.de
Ich will das Thema hier nicht überstrapazieren, aber der Bezug zu unserer Bechtle ist aus meiner Sicht natürlich gegeben.
Im Heilbronnen Raum entsteht mit dreistelligen Millionenbeträgen der Schwarz Gruppe ein Silikon Valley und unsere Bechtle profitiert massiv davon.
Die Pressemeldung bezüglich der strategischen Positionierung zu Künstlicher Intelligenz ist viel mehr als nur eine notwendige Lippenbekenntnis, sondern eine tiefgreifende Veränderung unseres Systemhauses.
Um die ganze Dimension zu verstehen, muß man sich den Raum Heilbronn und die Schwarz Gruppe ( Lidl, Kaufhof) genauer anschauen. https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarz-Gruppe
Während andere Milliardäre ihr Geld in den Fußball oder 100m Yachten stecken, hat Dieter Schwarz in die Bildungsförderung investiert.
Aus der Fachhochschule Heilbronn hat er mit seiner Dieter Schwarz Stiftung den TUM (Technische Uni München) Campus Heilbronn erschaffen und ist damit der einzige TUM Standort außerhalb von Bayern.
https://de.wikipedia.org/wiki/TUM_Campus_Heilbronn
https://bildungscampus.hn
Diese Investition hatte natürlich auch wirtschaftliche Gründe, denn Schwarz brauchte für seine Vision viele gut ausgebildete Ingenieure.
Aktuell entsteht in Bad Friedrichshall (Nachbarstadt von Neckarsulm) der Schwarz-Projekt Campus, in dem zukünftig ca. 5.000 Menschen arbeiten.
Die Schwarz Gruppe verstärkt ihre Präsenz in der Region Heilbronn mit einem weiteren Standort. In Bad Friedrichshall entsteht der Schwarz-Projekt-Campus, der überwiegend für Schwarz Digits genutzt wird.
https://schwarz-digits.de
Und nun kommen wir zu der in der Bechtle Pressemeldung angesprochenen IPAI
Bechtle setzt auf Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie
Bechtle veröffentlicht strategische KI-Positionierung
Ausbau der Mitgliedschaft im IPAI für praxisorientierte KI-Entwicklung
Bechtle setzt mit KI auf neue Kundenlösungen und Effizienz
Vertiefung der Partnerschaft im IPAI
Mit dem Ausbau der Mitgliedschaft im Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) stärkt Bechtle seine Position in einem der zentralen KI-Ökosysteme Europas. Der IPAI bietet Bechtle Zugang zu einem Netzwerk aus KI-Expert:innen, Technologieanbietern und wissenschaftlichen Institutionen. Zusammen mit Kunden vor Ort will Bechtle im IPAI auch frühzeitig neue Technologien und Konzepte verproben. „Unsere Partnerschaft erlaubt es uns, auf einer breiten Basis in zukunftsweisende KI-Entwicklungen eingebunden zu werden und sie insbesondere mit unserer Expertise für IT-Infrastruktur und Lösungsintegration voranzutreiben“, so Dirk Müller-Nießner.
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2025/bechtle-setzt-auf-kuenstliche-intelligenz-als-schluesseltechnologie
IPAI ist neben dem TUM Campus und dem Schwarz-Projekt-Campus (Schwarz Digest) der Schritt in die KI Technologie.
Hier entsteht gerade
THE GLOBAL HOME OF HUMAN AI
Im Norden von Heilbronn entsteht aktuell das wohl ambitionierteste Projekt für angewandte Künstliche Intelligenz in Europa. Ein einmaliges, innovationsförderndes Ökosystem als Plattform, auf der unterschiedliche Partner zusammenkommen, um gemeinsam an zukunftsrelevanten KI-Lösungen zu arbeiten.
https://ip.ai
Bechtle und die Schwarz Gruppe sind nicht nur räumlich in Neckarsulm zusammen, sondern auch wirtschaftlich eng verzahnt.
Beide profitieren von dieser Partnerschaft und werden dadurch in ganz neue Ebenen wachsen.
Einziger Nachteil ist die Konkurrenz um hochausgebildete Mitarbeiter, wobei der TUM Campus dafür gebaut wurde.
Bechtle kann im Windschatten der Schwarz Gruppe den Sprung vom Systemhaus zum KI Technologiekonzern schaffen und was das auf den Börsenwert der Aktie bedeuten würde, ist uns hier sicherlich bekannt.
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2025/bechtle-setzt-auf-kuenstliche-intelligenz-als-schluesseltechnologie