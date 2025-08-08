Geschäftsbelebung treibt Bechtle-Aktie an

Bechtle-Chef Thomas Olemotz sieht nach einer längeren Flaute eine Belebung der Nachfrage. "Wir sind zwar noch von den Wachstumswerten entfernt, die wir uns selbst zum Ziel setzen und zutrauen, befinden uns mit der Entwicklung im zweiten Quartal aber wieder zurück auf dem Wachstumspfad", sagte er zum Wochenschluss im Zuge der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anzeichen der lange ersehnten Geschäftsbelebung haben den Aktien des IT-Dienstleisters Bechtle am Freitag kräftigen Rückenwind verliehen. Mit einem Kursplus von gut elf Prozent auf 41,04 Euro schnellten sie an die Spitze des MDax . Mehr hatten die Papiere zuletzt im März gekostet.

Im zweiten Quartal kamen die meisten Wachstumsimpulse zwar wie zuvor auch schon vor allem aus dem Benelux-Raum sowie auf Großbritannien, aber auch in Deutschland belegte sich die wichtige Nachfrage der öffentlichen Kunden. Gerade letzteres dürfte bei Anlegern gut ankommen, denn Bechtle wird als ein Profiteur der geplanten milliardenschweren staatlichen Investitionen in Infrastruktur und Modernisierung gesehen.

Das hatte bereits früh im Jahr - als entsprechende Ausgabenvorhaben die Runde machten - eine Kurserholung von Bechtle angetrieben. Zuvor war der Kurs im Januar bis auf unter 29 Euro und damit auf ein Tief seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 gefallen. In den vergangenen Monaten ging der Erholung aber regelmäßig im Bereich knapp über 40 Euro die Luft aus, hier und da gab es Zweifel, wann die Geschäfte des Konzerns denn nun wieder anziehen werden.

Bis zum Rekordhoch von fast 70 Euro aus dem November 2021 fehlt allerdings trotzt der aktuellen Erholung noch ein gutes Stück. Damals hatten viele Unternehmen und auch der Staat reichlich Geld in Laptops und andere IT-Ausrüstung gesteckt, da viele Angestellte während der Corona-Pandemie im Home Office arbeiteten. Der Boom war aber nicht von Dauer.

Analyst Andreas Wolf von Warburg Research hob die in den aktuellen Quartalszahlen sichtbaren Erholungssignale positiv hervor. Das Konjunkturumfeld bleibe zwar schwierig, vor allem in Deutschland und Frankreich, aber insbesondere das Wachstum der Geschäfte mit der Öffentlichen Hand in Deutschland sei positiv.

Dass sich Bechtle sich dabei positiv zur Nachfrageentwicklung geäußert habe, nachdem Konkurrenten zuletzt noch die Staatsausgaben für IT moniert hätten, dürfte an der Börse gut ankommen, schrieb Christopher Tong von der Schweizer Bank UBS.

So war etwa der IT-Dienstleister Cancom erst vor einer Woche vorsichtiger geworden. Das Unternehmen senkte nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr die Ziele für 2025. Der Cancom-Aktienkurs brach daraufhin ein und zog auch die Bechtle-Aktien mit nach unten.

Während Bechtle die Kursdelle nun mehr als nur ausgewetzt haben, zeigen die Aktien von Cancom bisher unter dem Strich trotz eines Kursplus von rund drei Prozent an diesem Freitag lediglich einen Stabilisierungsversuch./mis/men/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,55 % und einem Kurs von 41,60 auf Tradegate (08. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -0,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %. Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,27 Mrd.. Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +5,01 %/+21,72 % bedeutet.



