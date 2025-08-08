AKTIE IM FOKUS/Staat investiert in IT
Geschäftsbelebung treibt Bechtle-Aktie an
- Bechtle-Aktien steigen um 11% auf 41,04 Euro.
- Nachfragebelebung vor allem in Deutschland und Benelux.
- Analysten positiv zu Erholungssignalen in Q2.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anzeichen der lange ersehnten Geschäftsbelebung haben den Aktien des IT-Dienstleisters Bechtle am Freitag kräftigen Rückenwind verliehen. Mit einem Kursplus von gut elf Prozent auf 41,04 Euro schnellten sie an die Spitze des MDax . Mehr hatten die Papiere zuletzt im März gekostet.
Bechtle-Chef Thomas Olemotz sieht nach einer längeren Flaute eine Belebung der Nachfrage. "Wir sind zwar noch von den Wachstumswerten entfernt, die wir uns selbst zum Ziel setzen und zutrauen, befinden uns mit der Entwicklung im zweiten Quartal aber wieder zurück auf dem Wachstumspfad", sagte er zum Wochenschluss im Zuge der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen.
Im zweiten Quartal kamen die meisten Wachstumsimpulse zwar wie zuvor auch schon vor allem aus dem Benelux-Raum sowie auf Großbritannien, aber auch in Deutschland belegte sich die wichtige Nachfrage der öffentlichen Kunden. Gerade letzteres dürfte bei Anlegern gut ankommen, denn Bechtle wird als ein Profiteur der geplanten milliardenschweren staatlichen Investitionen in Infrastruktur und Modernisierung gesehen.
Das hatte bereits früh im Jahr - als entsprechende Ausgabenvorhaben die Runde machten - eine Kurserholung von Bechtle angetrieben. Zuvor war der Kurs im Januar bis auf unter 29 Euro und damit auf ein Tief seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 gefallen. In den vergangenen Monaten ging der Erholung aber regelmäßig im Bereich knapp über 40 Euro die Luft aus, hier und da gab es Zweifel, wann die Geschäfte des Konzerns denn nun wieder anziehen werden.
Bis zum Rekordhoch von fast 70 Euro aus dem November 2021 fehlt allerdings trotzt der aktuellen Erholung noch ein gutes Stück. Damals hatten viele Unternehmen und auch der Staat reichlich Geld in Laptops und andere IT-Ausrüstung gesteckt, da viele Angestellte während der Corona-Pandemie im Home Office arbeiteten. Der Boom war aber nicht von Dauer.
Analyst Andreas Wolf von Warburg Research hob die in den aktuellen Quartalszahlen sichtbaren Erholungssignale positiv hervor. Das Konjunkturumfeld bleibe zwar schwierig, vor allem in Deutschland und Frankreich, aber insbesondere das Wachstum der Geschäfte mit der Öffentlichen Hand in Deutschland sei positiv.
Dass sich Bechtle sich dabei positiv zur Nachfrageentwicklung geäußert habe, nachdem Konkurrenten zuletzt noch die Staatsausgaben für IT moniert hätten, dürfte an der Börse gut ankommen, schrieb Christopher Tong von der Schweizer Bank UBS.
So war etwa der IT-Dienstleister Cancom erst vor einer Woche vorsichtiger geworden. Das Unternehmen senkte nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr die Ziele für 2025. Der Cancom-Aktienkurs brach daraufhin ein und zog auch die Bechtle-Aktien mit nach unten.
Während Bechtle die Kursdelle nun mehr als nur ausgewetzt haben, zeigen die Aktien von Cancom bisher unter dem Strich trotz eines Kursplus von rund drei Prozent an diesem Freitag lediglich einen Stabilisierungsversuch./mis/men/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,55 % und einem Kurs von 41,60 auf Tradegate (08. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -0,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,27 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +5,01 %/+21,72 % bedeutet.
Auf dem ehemaligen Gelände der Bundesgartenschau und in nicht allzuweiterer Entfernung vom TUM Campus entsteht aktuell, gefördert durch die Schwarz Stiftung, Deutschlands größter Schulneubau. Der Ansatz ist natürlich klar, von der Grundschule bis zum Abitur werden die Kinder/Jugendliche eine top Ausbildung erhalten und die Besten von Ihnen gehen dann auf den TUM Campus zum studieren.
Internationale Josef-Schwarz-Schule
Der Neckarbogen ist seit dem Schuljahr 2024/2025 auch Schulstandort. Zwischen 2021 und 2024 entstand dort, gefördert von der Dieter Schwarz Stiftung, Deutschlands größter Schulneubau. Die private, bilinguale, international orientierte Schule des Schulträgers Phorms Education führt von der Eingangsstufe (letztes Kindergartenjahr) bis zum Abitur und will später auch den international anerkannten Hochschulzugang, das International Baccalaureate Diploma, als zusätzlichen Schulabschluss anbieten.
https://www.heilbronn.de/bauen-wohnen/stadtquartier-neckarbogen/internationale-josef-schwarz-schule.html
Jetzt kann man natürlich sagen - bis die Schule fertig ist und die ersten Kinder/Jugendliche einen Abschluss an dem TUM Campus abgeschlossen haben, vergehen noch viele Jahre. Das stimmt, aber der Neubau ist nicht die erste Schule von der Schwarz Stiftung, denn im nahen Erlenbach gibt es schon eine Schule seit 2012!
https://jss.phorms.de
Ich will das Thema hier nicht überstrapazieren, aber der Bezug zu unserer Bechtle ist aus meiner Sicht natürlich gegeben.
Im Heilbronnen Raum entsteht mit dreistelligen Millionenbeträgen der Schwarz Gruppe ein Silikon Valley und unsere Bechtle profitiert massiv davon.
Die Pressemeldung bezüglich der strategischen Positionierung zu Künstlicher Intelligenz ist viel mehr als nur eine notwendige Lippenbekenntnis, sondern eine tiefgreifende Veränderung unseres Systemhauses.
Um die ganze Dimension zu verstehen, muß man sich den Raum Heilbronn und die Schwarz Gruppe ( Lidl, Kaufhof) genauer anschauen. https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarz-Gruppe
Während andere Milliardäre ihr Geld in den Fußball oder 100m Yachten stecken, hat Dieter Schwarz in die Bildungsförderung investiert.
Aus der Fachhochschule Heilbronn hat er mit seiner Dieter Schwarz Stiftung den TUM (Technische Uni München) Campus Heilbronn erschaffen und ist damit der einzige TUM Standort außerhalb von Bayern.
https://de.wikipedia.org/wiki/TUM_Campus_Heilbronn
https://bildungscampus.hn
Diese Investition hatte natürlich auch wirtschaftliche Gründe, denn Schwarz brauchte für seine Vision viele gut ausgebildete Ingenieure.
Aktuell entsteht in Bad Friedrichshall (Nachbarstadt von Neckarsulm) der Schwarz-Projekt Campus, in dem zukünftig ca. 5.000 Menschen arbeiten.
Die Schwarz Gruppe verstärkt ihre Präsenz in der Region Heilbronn mit einem weiteren Standort. In Bad Friedrichshall entsteht der Schwarz-Projekt-Campus, der überwiegend für Schwarz Digits genutzt wird.
https://schwarz-digits.de
Und nun kommen wir zu der in der Bechtle Pressemeldung angesprochenen IPAI
Bechtle setzt auf Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie
Bechtle veröffentlicht strategische KI-Positionierung
Ausbau der Mitgliedschaft im IPAI für praxisorientierte KI-Entwicklung
Bechtle setzt mit KI auf neue Kundenlösungen und Effizienz
Vertiefung der Partnerschaft im IPAI
Mit dem Ausbau der Mitgliedschaft im Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) stärkt Bechtle seine Position in einem der zentralen KI-Ökosysteme Europas. Der IPAI bietet Bechtle Zugang zu einem Netzwerk aus KI-Expert:innen, Technologieanbietern und wissenschaftlichen Institutionen. Zusammen mit Kunden vor Ort will Bechtle im IPAI auch frühzeitig neue Technologien und Konzepte verproben. „Unsere Partnerschaft erlaubt es uns, auf einer breiten Basis in zukunftsweisende KI-Entwicklungen eingebunden zu werden und sie insbesondere mit unserer Expertise für IT-Infrastruktur und Lösungsintegration voranzutreiben“, so Dirk Müller-Nießner.
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2025/bechtle-setzt-auf-kuenstliche-intelligenz-als-schluesseltechnologie
IPAI ist neben dem TUM Campus und dem Schwarz-Projekt-Campus (Schwarz Digest) der Schritt in die KI Technologie.
Hier entsteht gerade
THE GLOBAL HOME OF HUMAN AI
Im Norden von Heilbronn entsteht aktuell das wohl ambitionierteste Projekt für angewandte Künstliche Intelligenz in Europa. Ein einmaliges, innovationsförderndes Ökosystem als Plattform, auf der unterschiedliche Partner zusammenkommen, um gemeinsam an zukunftsrelevanten KI-Lösungen zu arbeiten.
https://ip.ai
Bechtle und die Schwarz Gruppe sind nicht nur räumlich in Neckarsulm zusammen, sondern auch wirtschaftlich eng verzahnt.
Beide profitieren von dieser Partnerschaft und werden dadurch in ganz neue Ebenen wachsen.
Einziger Nachteil ist die Konkurrenz um hochausgebildete Mitarbeiter, wobei der TUM Campus dafür gebaut wurde.
Bechtle kann im Windschatten der Schwarz Gruppe den Sprung vom Systemhaus zum KI Technologiekonzern schaffen und was das auf den Börsenwert der Aktie bedeuten würde, ist uns hier sicherlich bekannt.
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2025/bechtle-setzt-auf-kuenstliche-intelligenz-als-schluesseltechnologie