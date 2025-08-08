70 % der Rentenleistungen im Jahr 2024 waren einkommensteuerpflichtig / Durchschnittlicher Besteuerungsanteil seit 2015 um 15 Prozentpunkte gestiegen

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2024 haben in Deutschland 22,3 Millionen Personen

Leistungen in Höhe von rund 403 Milliarden Euro aus gesetzlicher, privater oder

betrieblicher Rente erhalten. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stieg die

Zahl der Rentenempfängerinnen und -empfänger im Vergleich zum Vorjahr um 0,75 %

oder 167 000 Personen. Die Höhe der Rentenleistungen nahm im selben Zeitraum um

5,7 % oder 21,7 Milliarden Euro zu. 70 % dieser Leistungen zählten im Jahr 2024

zu den steuerpflichtigen Einkünften (282,6 Milliarden Euro). Seit 2015 stieg der

durchschnittliche Besteuerungsanteil damit um rund 15 Prozentpunkte.



Die Ursache für den Anstieg des Besteuerungsanteils ist die Neuregelung der

Besteuerung von Alterseinkünften im Alterseinkünftegesetz von 2005. Kernelement

der Neuregelung ist der Übergang von einer vorgelagerten zu einer nachgelagerten

Besteuerung der Leistungen aus der gesetzlichen Basisversorgung. In der

Übergangsphase wurden die Rentenbeiträge in der Ansparphase schrittweise

steuerfrei gestellt und erst die Leistungen in der Auszahlungsphase steuerlich

belastet.





Welcher Anteil der Renteneinkünfte steuerpflichtig ist, richtet sich nach dem

Jahr des Rentenbeginns: Je später der Rentenbeginn, desto höher ist der

besteuerte Anteil der Renteneinkünfte. Außerdem steigt der Besteuerungsanteil

durch allgemeine Rentenerhöhungen, da diese komplett steuerpflichtig sind. Mit

Inkrafttreten des Wachstumschancengesetzes vom 27. März 2024 wurde die zunächst

bis 2040 vorgesehene Übergangsphase bis zum Jahr 2058 verlängert. Erst ab diesem

Zeitpunkt sind neue gesetzliche Renten voll einkommensteuerpflichtig.



2021 zahlten rund 41 % der Rentnerinnen und Rentner Einkommensteuer



Bei vielen Rentnerinnen und Rentnern liegt der steuerpflichtige Teil ihrer

Renten nach relevanten Abzügen unterhalb des jährlichen Grundfreibetrags. Daher

bleiben viele Rentenzahlungen steuerfrei, wenn keine weiteren Einkünfte

vorliegen. Wie viele Rentnerinnen und Rentner für das Jahr 2024 Einkommensteuer

zahlen, ist aufgrund der langen Fristen zur Steuerveranlagung noch nicht

bekannt.



Aktuellste Informationen zur Rentenbesteuerung liegen für das Jahr 2021 vor.

Demnach mussten rund 41 % oder 8,9 Millionen der insgesamt 21,9 Millionen

Rentenbeziehenden Einkommensteuer zahlen. Im Vergleich zu 2020 stieg der Anteil

um 0,74 Prozentpunkte beziehungsweise 214 000 Personen.



Bei rund 81 % der im Jahr 2021 steuerbelasteten Rentenempfängerinnen und

-empfänger - hierzu zählen auch hinterbliebene Eheleute und Kinder - lagen neben

Renten noch andere Einkünfte wie Versorgungsbezüge, Arbeitseinkommen oder

Mieteinnahmen vor. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren können das auch Einkünfte

der Partnerin oder des Partners sein, die für die Besteuerung zusammengerechnet

werden.



