    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    70 % der Rentenleistungen im Jahr 2024 waren einkommensteuerpflichtig / Durchschnittlicher Besteuerungsanteil seit 2015 um 15 Prozentpunkte gestiegen

    WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2024 haben in Deutschland 22,3 Millionen Personen
    Leistungen in Höhe von rund 403 Milliarden Euro aus gesetzlicher, privater oder
    betrieblicher Rente erhalten. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stieg die
    Zahl der Rentenempfängerinnen und -empfänger im Vergleich zum Vorjahr um 0,75 %
    oder 167 000 Personen. Die Höhe der Rentenleistungen nahm im selben Zeitraum um
    5,7 % oder 21,7 Milliarden Euro zu. 70 % dieser Leistungen zählten im Jahr 2024
    zu den steuerpflichtigen Einkünften (282,6 Milliarden Euro). Seit 2015 stieg der
    durchschnittliche Besteuerungsanteil damit um rund 15 Prozentpunkte.

    Die Ursache für den Anstieg des Besteuerungsanteils ist die Neuregelung der
    Besteuerung von Alterseinkünften im Alterseinkünftegesetz von 2005. Kernelement
    der Neuregelung ist der Übergang von einer vorgelagerten zu einer nachgelagerten
    Besteuerung der Leistungen aus der gesetzlichen Basisversorgung. In der
    Übergangsphase wurden die Rentenbeiträge in der Ansparphase schrittweise
    steuerfrei gestellt und erst die Leistungen in der Auszahlungsphase steuerlich
    belastet.

    Welcher Anteil der Renteneinkünfte steuerpflichtig ist, richtet sich nach dem
    Jahr des Rentenbeginns: Je später der Rentenbeginn, desto höher ist der
    besteuerte Anteil der Renteneinkünfte. Außerdem steigt der Besteuerungsanteil
    durch allgemeine Rentenerhöhungen, da diese komplett steuerpflichtig sind. Mit
    Inkrafttreten des Wachstumschancengesetzes vom 27. März 2024 wurde die zunächst
    bis 2040 vorgesehene Übergangsphase bis zum Jahr 2058 verlängert. Erst ab diesem
    Zeitpunkt sind neue gesetzliche Renten voll einkommensteuerpflichtig.

    2021 zahlten rund 41 % der Rentnerinnen und Rentner Einkommensteuer

    Bei vielen Rentnerinnen und Rentnern liegt der steuerpflichtige Teil ihrer
    Renten nach relevanten Abzügen unterhalb des jährlichen Grundfreibetrags. Daher
    bleiben viele Rentenzahlungen steuerfrei, wenn keine weiteren Einkünfte
    vorliegen. Wie viele Rentnerinnen und Rentner für das Jahr 2024 Einkommensteuer
    zahlen, ist aufgrund der langen Fristen zur Steuerveranlagung noch nicht
    bekannt.

    Aktuellste Informationen zur Rentenbesteuerung liegen für das Jahr 2021 vor.
    Demnach mussten rund 41 % oder 8,9 Millionen der insgesamt 21,9 Millionen
    Rentenbeziehenden Einkommensteuer zahlen. Im Vergleich zu 2020 stieg der Anteil
    um 0,74 Prozentpunkte beziehungsweise 214 000 Personen.

    Bei rund 81 % der im Jahr 2021 steuerbelasteten Rentenempfängerinnen und
    -empfänger - hierzu zählen auch hinterbliebene Eheleute und Kinder - lagen neben
    Renten noch andere Einkünfte wie Versorgungsbezüge, Arbeitseinkommen oder
    Mieteinnahmen vor. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren können das auch Einkünfte
    der Partnerin oder des Partners sein, die für die Besteuerung zusammengerechnet
    werden.

    Weitere Informationen:

    Die Angaben stammen aus der Statistik der Rentenbezugsmitteilungen und der Lohn-
    und Einkommensteuerstatistik. Weitere Ergebnisse der Statistik der
    Rentenbezugsmitteilungen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes
    auf der Themenseite "Lohn- und Einkommensteuer" sowie in der Datenbank
    GENESIS-Online (Tabellen 73141) verfügbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Lohn- und Einkommensteuer
    Telefon: +49 611 75 4315
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6092659
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    70 % der Rentenleistungen im Jahr 2024 waren einkommensteuerpflichtig / Durchschnittlicher Besteuerungsanteil seit 2015 um 15 Prozentpunkte gestiegen Im Jahr 2024 haben in Deutschland 22,3 Millionen Personen Leistungen in Höhe von rund 403 Milliarden Euro aus gesetzlicher, privater oder betrieblicher Rente erhalten. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stieg die Zahl der Rentenempfängerinnen …