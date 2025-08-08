70 % der Rentenleistungen im Jahr 2024 waren einkommensteuerpflichtig / Durchschnittlicher Besteuerungsanteil seit 2015 um 15 Prozentpunkte gestiegen
WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2024 haben in Deutschland 22,3 Millionen Personen
Leistungen in Höhe von rund 403 Milliarden Euro aus gesetzlicher, privater oder
betrieblicher Rente erhalten. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stieg die
Zahl der Rentenempfängerinnen und -empfänger im Vergleich zum Vorjahr um 0,75 %
oder 167 000 Personen. Die Höhe der Rentenleistungen nahm im selben Zeitraum um
5,7 % oder 21,7 Milliarden Euro zu. 70 % dieser Leistungen zählten im Jahr 2024
zu den steuerpflichtigen Einkünften (282,6 Milliarden Euro). Seit 2015 stieg der
durchschnittliche Besteuerungsanteil damit um rund 15 Prozentpunkte.
Die Ursache für den Anstieg des Besteuerungsanteils ist die Neuregelung der
Besteuerung von Alterseinkünften im Alterseinkünftegesetz von 2005. Kernelement
der Neuregelung ist der Übergang von einer vorgelagerten zu einer nachgelagerten
Besteuerung der Leistungen aus der gesetzlichen Basisversorgung. In der
Übergangsphase wurden die Rentenbeiträge in der Ansparphase schrittweise
steuerfrei gestellt und erst die Leistungen in der Auszahlungsphase steuerlich
belastet.
Welcher Anteil der Renteneinkünfte steuerpflichtig ist, richtet sich nach dem
Jahr des Rentenbeginns: Je später der Rentenbeginn, desto höher ist der
besteuerte Anteil der Renteneinkünfte. Außerdem steigt der Besteuerungsanteil
durch allgemeine Rentenerhöhungen, da diese komplett steuerpflichtig sind. Mit
Inkrafttreten des Wachstumschancengesetzes vom 27. März 2024 wurde die zunächst
bis 2040 vorgesehene Übergangsphase bis zum Jahr 2058 verlängert. Erst ab diesem
Zeitpunkt sind neue gesetzliche Renten voll einkommensteuerpflichtig.
2021 zahlten rund 41 % der Rentnerinnen und Rentner Einkommensteuer
Bei vielen Rentnerinnen und Rentnern liegt der steuerpflichtige Teil ihrer
Renten nach relevanten Abzügen unterhalb des jährlichen Grundfreibetrags. Daher
bleiben viele Rentenzahlungen steuerfrei, wenn keine weiteren Einkünfte
vorliegen. Wie viele Rentnerinnen und Rentner für das Jahr 2024 Einkommensteuer
zahlen, ist aufgrund der langen Fristen zur Steuerveranlagung noch nicht
bekannt.
Aktuellste Informationen zur Rentenbesteuerung liegen für das Jahr 2021 vor.
Demnach mussten rund 41 % oder 8,9 Millionen der insgesamt 21,9 Millionen
Rentenbeziehenden Einkommensteuer zahlen. Im Vergleich zu 2020 stieg der Anteil
um 0,74 Prozentpunkte beziehungsweise 214 000 Personen.
Bei rund 81 % der im Jahr 2021 steuerbelasteten Rentenempfängerinnen und
-empfänger - hierzu zählen auch hinterbliebene Eheleute und Kinder - lagen neben
Renten noch andere Einkünfte wie Versorgungsbezüge, Arbeitseinkommen oder
Mieteinnahmen vor. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren können das auch Einkünfte
der Partnerin oder des Partners sein, die für die Besteuerung zusammengerechnet
werden.
