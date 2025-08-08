Kreislauferkrankungen sowie psychische und Verhaltensstörungen verursachen zusammen 26,0 % der Krankheitskosten im Jahr 2023
- Krankheiten des Kreislaufsystems mit 64,6 Milliarden Euro am
kostenintensivsten
- Mehr als die Hälfte der gesamten Krankheitskosten von 491,6 Milliarden Euro
entfiel auf die Behandlung und Pflege von Personen ab 65 Jahren
- Pro-Kopf-Kosten bei Frauen 1 190 Euro höher als bei Männern
Im Jahr 2023 haben Krankheiten in Deutschland direkte Kosten in Höhe von 491,6
Milliarden Euro verursacht. Im Jahr 2020 hatten die Krankheitskosten 430,1
Milliarden Euro und 2015 noch 337,1 Milliarden Euro betragen. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, erhöhten sich die
durchschnittlichen Pro-Kopf-Kosten 2023 im Vergleich zu 2020 um 670 Euro (12,7
%) und im Vergleich zu 2015 um 1 760 Euro (42,4 %) auf 5 900 Euro.
Kreislauferkrankungen sowie psychische und Verhaltensstörungen waren 2023 erneut
die kostenintensivsten Krankheiten.
56,1 % der Krankheitskosten entfielen 2023 auf fünf der 21 Krankheitskapitel
2023 entfielen über ein Viertel (26,0 %) der Krankheitskosten auf Krankheiten
des Kreislaufsystems (13,1 % oder 64,6 Milliarden Euro) und psychische und
Verhaltensstörungen (12,9 % oder 63,3 Milliarden Euro). Die dritthöchsten Kosten
verursachten mit einem Anteil von 10,3 % (50,6 Milliarden Euro) Krankheiten des
Verdauungssystems, dicht gefolgt von Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 10,1 %
(49,9 Milliarden Euro). Neubildungen (darunter Krebserkrankungen) machten 9,7 %
(47,6 Milliarden Euro) der Krankheitskosten aus. Somit war rund die Hälfte der
Krankheitskosten im Jahr 2023 auf diese 5 der insgesamt 21 in der
Krankheitskostenrechnung abgebildeten Krankheitskapitel zurückzuführen.
Diese Kostenverteilung ist im Zeitvergleich sehr stabil: So lag im Jahr 2015 der
Anteil dieser 5 Krankheitskapitel an den Gesamtkosten bei 55,7 % und im Jahr
2020 bei 54,7 %. Die Gewichtung der einzelnen Krankheitskapitel variiert dabei
leicht.
Höhere Krankheitskosten bei höherem Lebensalter
Mit fortschreitendem Alter nehmen die Krankheitskosten deutlich zu. Mit 261,8
Milliarden Euro entstanden über die Hälfte (53,2 %) der Gesamtkosten allein bei
der Bevölkerung ab 65 Jahren. Dies entsprach Pro-Kopf-Kosten von 14 070 Euro in
dieser Altersgruppe.
In der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen entstanden mit Pro-Kopf-Kosten von 2
270 Euro die geringsten Krankheitskosten, während die Pro-Kopf-Kosten für unter
15-Jährige bei 2 450 Euro lagen. Auf die 30- bis unter 45-Jährigen entfielen mit
2 950 Euro pro Kopf geringere Kosten als auf die 45- bis unter 65-Jährigen mit 5
230 Euro. Bei den 65- bis unter 85-Jährigen lagen die Kosten schon bei 11 480
