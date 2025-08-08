Kreislauferkrankungen sowie psychische und Verhaltensstörungen verursachen zusammen 26,0 % der Krankheitskosten im Jahr 2023

WIESBADEN (ots) -



- Krankheiten des Kreislaufsystems mit 64,6 Milliarden Euro am

kostenintensivsten

- Mehr als die Hälfte der gesamten Krankheitskosten von 491,6 Milliarden Euro

entfiel auf die Behandlung und Pflege von Personen ab 65 Jahren

- Pro-Kopf-Kosten bei Frauen 1 190 Euro höher als bei Männern



Im Jahr 2023 haben Krankheiten in Deutschland direkte Kosten in Höhe von 491,6

Milliarden Euro verursacht. Im Jahr 2020 hatten die Krankheitskosten 430,1

Milliarden Euro und 2015 noch 337,1 Milliarden Euro betragen. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, erhöhten sich die

durchschnittlichen Pro-Kopf-Kosten 2023 im Vergleich zu 2020 um 670 Euro (12,7

%) und im Vergleich zu 2015 um 1 760 Euro (42,4 %) auf 5 900 Euro.

Kreislauferkrankungen sowie psychische und Verhaltensstörungen waren 2023 erneut

die kostenintensivsten Krankheiten.









2023 entfielen über ein Viertel (26,0 %) der Krankheitskosten auf Krankheiten

des Kreislaufsystems (13,1 % oder 64,6 Milliarden Euro) und psychische und

Verhaltensstörungen (12,9 % oder 63,3 Milliarden Euro). Die dritthöchsten Kosten

verursachten mit einem Anteil von 10,3 % (50,6 Milliarden Euro) Krankheiten des

Verdauungssystems, dicht gefolgt von Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 10,1 %

(49,9 Milliarden Euro). Neubildungen (darunter Krebserkrankungen) machten 9,7 %

(47,6 Milliarden Euro) der Krankheitskosten aus. Somit war rund die Hälfte der

Krankheitskosten im Jahr 2023 auf diese 5 der insgesamt 21 in der

Krankheitskostenrechnung abgebildeten Krankheitskapitel zurückzuführen.



Diese Kostenverteilung ist im Zeitvergleich sehr stabil: So lag im Jahr 2015 der

Anteil dieser 5 Krankheitskapitel an den Gesamtkosten bei 55,7 % und im Jahr

2020 bei 54,7 %. Die Gewichtung der einzelnen Krankheitskapitel variiert dabei

leicht.



Höhere Krankheitskosten bei höherem Lebensalter



Mit fortschreitendem Alter nehmen die Krankheitskosten deutlich zu. Mit 261,8

Milliarden Euro entstanden über die Hälfte (53,2 %) der Gesamtkosten allein bei

der Bevölkerung ab 65 Jahren. Dies entsprach Pro-Kopf-Kosten von 14 070 Euro in

dieser Altersgruppe.



In der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen entstanden mit Pro-Kopf-Kosten von 2

270 Euro die geringsten Krankheitskosten, während die Pro-Kopf-Kosten für unter

15-Jährige bei 2 450 Euro lagen. Auf die 30- bis unter 45-Jährigen entfielen mit

2 950 Euro pro Kopf geringere Kosten als auf die 45- bis unter 65-Jährigen mit 5

230 Euro. Bei den 65- bis unter 85-Jährigen lagen die Kosten schon bei 11 480 Seite 1 von 2 Seite 2 ►





