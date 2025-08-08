Trump bezollt Gold - Goldpreis erreicht Allzeithoch!

Trump bezollt Gold - und der Goldpreis steigt auf ein neues Allzeithoch! Genauer gesagt: der in New York gehandelte Goldpreis - denn dieser reflektiert den neuen Trump-Zoll auf den Import von Gold! In London am Spot-Markt ist der Goldpreis hingegen nicht auf neues Allzeithochs gestiegen - und das ist symptomatisch: die Amerikaner müssen für Waren aufgrund der Zölle von Trump schlicht mehr bezahlen als der Rest der Welt! Damit hat der US-Präsident faktisch US-Firmen und US-Konsumenten extra besteuert, verkauft dies aber als großen Erfolg im Sinne des "Make America great again". Trump hat nun mit Stephen Miran den Schöpfer des Mar-a-Lago-Akkords in die Fed nominiert (als Ersatz für die vorzeitig ausgeschiedene Kugler) - und damit gezeigt, dass er keine Probleme mit einer weiteren Abwertung des Dollars hat..

Hinweise aus Video:

1. Zoll-Schock treibt Gold in New York auf ein Rekordniveau

2. Waller ist jetzt Favorit für Chefposten der US-Notenbank Fed

