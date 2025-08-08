Zalando: Geeignete (Turbo)-Calls für Kurserholung

Da das zweite Quartal des Mode-Onlinehändlers ordentlich ausgefallen sei, bekräftigten die Experten von Warburg Research trotz der unveränderten Ergebniseinschätzung mit einem Kursziel von 47 Euro ihre Kaufempfehlung für die Zalando-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die schwankungsfreudige Aktie wieder zumindest auf 26,50 Euro zulegen kann, wo sie zuletzt am 6.8.25 notierte.

Nachdem sich die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111) rasch vom Kurseinbruch von Anfang April 2025 von 29 Euro auf bis zu 35 Euro erholen konnte, geriet die Aktie nach kräftig unter Druck. Nach der Reduktion der Umsatzprognose beschleunigte sich die Talfahrt noch weiter. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Aktie mit 23,02 Euro sogar deutlich unterhalb der Tiefstände von Anfang April.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 24 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 24 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UM5M9N2, Bewertungstag 19.12.25, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 23,02 Euro mit 0,201 – 0,211 Euro quotiert.

Kann die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 26,50 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,40 Euro (+90 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,808 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,808 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000ME7MXX3, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 23,02 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 26,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,66 Euro (+89 Prozent) steigern - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,718 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,718 Euro, BV 1, ISIN: DE000SU5AMZ4, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 23,02 Euro mit 4,48 – 4,51 Euro taxiert.

Legt die Zalando-Aktie auf 26,50 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 7,78 Euro (+73 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.