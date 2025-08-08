    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich

    AKTIE IM FOKUS

    Jungheinrich nach Zahlen kurz auf Tief seit Anfang Mai

    • Jungheinrich-Aktien fallen um fast fünf Prozent.
    • Aktuell bei 33,08 Euro, 2% im Minus.
    • Gewinnprognosen um 2-4% verfehlt, Analystenwarnung.
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Jungheinrich sind am Freitag im frühen Handel unter Druck geraten. In der Eröffnung rutschten sie um fast fünf Prozent ab auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai.

    Anschließend machten sie wieder etwas Boden gut und lagen zuletzt noch mit gut zwei Prozent im Minus bei 33,08 Euro. Damit gehörten die Papiere am Freitag zu den größten Verlierern im MDax . Im bisherigen Jahresverlauf verteuerten sich die Papiere allerdings um rund 29 Prozent und legten damit stärker als der MDax zu.

    Der Staplerhersteller und Logistikdienstleister habe mit dem Auftragseingang und mit dem operativen Gewinn (Ebit) die Konsensschätzungen um zwei bis vier Prozent verfehlt, schrieb Analyst Philippe Lorrain vom Investmenthaus Bernstein.

    Die Zusammenstellung der Gewinnbeiträge der einzelnen unternehmerischen Aktivitäten habe sich jüngst etwas verschlechtert. Hinzu komme eine Lohn- und Gehaltsinflation./bek/zb

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    Jungheinrich

    -1,54 %
    +0,89 %
    -14,75 %
    +1,61 %
    +25,02 %
    +29,20 %
    +28,71 %
    +52,89 %
    +3.554,95 %
    ISIN:DE0006219934WKN:621993

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 33,26 auf Tradegate (08. August 2025, 10:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +0,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,60 Mrd..

    Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +17,26 %/+50,33 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
