Bullen stehen bereit

Der letzte markante Abwärtstrend hielt von August 2023 bis April dieses Jahres an und hatte eine Korrektur von insgesamt 52 Prozent zu verantworten. Doch nun konnte der zurückliegende Abwärtstrend erfolgreich beendet werden und die Aktie in den Widerstandsbereich um 27,23 US-Dollar und damit die Nähe des EMA 200 (Woche) zulegen. Gelingt es auch noch, dieses markante Widerstandsband erfolgreich zu überwinden, würde mittelfristig in der Woodside-Energy-Aktie was gehen und sich für ein Long-Investment qualifizieren.

Ein erfolgreicher Sprung mindestens über den 200-Wochen-Durchschnitt bei 27,89 US-Dollar könnte für erste vorsichtige Long-Positionen mit Zielen bei 29,72 und darüber den Bereich von 30,84 US-Dollar genutzt werden. Mittelfristig wird Woodside Energy sogar Kurspotenzial an 33,08 US-Dollar zugetraut, hierzu werden jedoch gut einige Monate angesetzt werden müssen. Tagesschlusskurse über dem Kauf-Trigger könnten für ein erstes Investment herhalten. Auf der Unterseite bleiben aber noch latente Rückfallrisiken zurück auf den laufenden Aufwärtstrend um 25,45 US-Dollar präsent. Erst darunter dürfte sich das Chartbild wieder ein Stück weit eintrüben und Abschläge auf 23,02 US-Dollar hervorrufen. Bis zu diesem Niveau würde es sich noch um eine gewöhnliche Konsolidierung handeln.

Woodside Energy Group Ltd. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sobald Woodside Energy oberhalb des EMA 200 von 27,89 US-Dollar notiert, könnte ein Long-Investment auf mittelfristiger Basis eingegangen werden. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 26,20 US-Dollar gemessen am Basiswert aber nicht überschreiten. Der Anlagehorizont wird jedoch auf gut einige Wochen bis Monate geschätzt.

