MP Materials: Die Wahnsinnsrallye geht weiter!

Nach dem China Exportkontrollen für Seltene Erden verhängt hat, stehen Förderer im Globalen Westen im Fokus von Anlegerinnen und Anleger. Das hat zu starken Kursgewinnen vor allem bei Lynas Rare Earths und MP Materials gesorgt.

Während Lynas in Australien beheimatet ist, betreibt MP Materials die Mountain-Pass-Mine in Nevada, die im letzten Jahrhundert lange der wichtigste Herkunftsort für seltene Erden war, bis China mit seinen Minen am Rest der Welt vorbeigezogen ist.

MP Materials mit Geschäftsupdate

Die Bemühungen, Lieferketten vor allem für Hightech- und Rüstungsprodukte, unabhängiger von chinesischen Exporten zu machen, hat zu einem Einstieg von Apple und dem US-Verteidigungsministerium geführt.

Mit deren Mitteln soll der Bau neuer Produktionsanlagen vor allem für Permanentmagneten beschleunigt werden. Das sorgte am Donnerstagabend für einen starken Geschäftsausblick. Aber auch die Entwicklung im abgelaufenen Quartal konnte sich sehen lassen.

Rekordfördermengen lassen Umsatz explodieren

Gegenüber dem Vorjahr kletterten die Erlöse um 83,7 Prozent auf 57,4 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 11,8 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Das hohe Umsatzwachstum geht vor allem auf eine Rekordfördermenge zurück. So konnte die Produktion von Neodym und Praseodym um 119 Prozent auf 597 Tonnen gesteigert werden.

Insgesamt wurden Seltenerdverbindungen mit einem Volumen von 13.145 Tonnen gefördert, was einem Anstieg von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entspricht.

Nettoverlust sinkt, Fortschritte bei Profitabilität

Auch bei der Profitabilität gelangen Fortschritte. Analystinnen und Analysten hatten mit einem bereinigten Fehlbetrag von -0,20 US-Dollar pro Aktie gerechnet. MP Materials legte mit -0,13 US-Dollar aber einen geringeren Verlust vor als befürchtet.

Insgesamt erlitt das Unternehmen einen Nettoverlust in Höhe von 30,9 Millionen US-Dollar, das stellt gegenüber dem Vorjahreswert von 34,1 Millionen US-Dollar eine Verbesserung um 9 Prozent dar.

Geschäftszahlen mittelfristig vor Vervielfachung

Im Conference Call legte CEO James Litinsky die finanziellen Auswirkungen des Einstieges von Apple und dem Pentagon offen. So erhält MP Materials vom US-Verteidigungsministerium einen günstigen 150-Millionen-Kredit für den Bau einer Separierungsanlage sowie weitere 400 Millionen US-Dollar für eine Fabrik zur Herstellung von Permanentmagneten.

Der garantierte Abnahmepreis von 110 US-Dollar pro Kilogramm garantiere seinen Ausführungen zufolge bei einem angenommenen Produktionsvolumen von 10.000 Tonnen ein EBITDA von "mindestens" 140 Millionen US-Dollar. Apple hat unterdessen zugesichert, ab 2027 Magneten im Wert von 500 Millionen US-Dollar zu kaufen. Damit stehen die Geschäftszahlen des Unternehmens schon in wenigen Jahren vor einer Vervielfachung.

Aktie setzt Wahnsinnsrallye fort

Auf die rosigen Zukunftsaussichten reagierten Anlegerinnen und Anleger begeistert. Die Aktie legte noch in der Nachbörse um rund 10 Prozent zu und behält diesen Kurs am Freitagvormittag bei.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr haben sich die Anteile bereits um 577,5 Prozent verteuert. Allein seit dem Jahreswechsel kam es zu einem Aufschlag von 355,6 Prozent. Damit ist MP Materials und seine Investoren einer der größten Gewinner der chinesischen Exportkontrollen für Seltene Erden.

Fazit: Vorsicht ist inzwischen angebracht – trotz guter Aussichten

Inzwischen erwägt auch die australische Regierung einen garantierten Mindestabnahmepreise für Seltene Erden. Das hat zuletzt nicht nur die Aktie von Mitbewerber Lynas beflügelt, sondern könnte auch eine strategische Niederlage für China bedeuten, dass mit der wachsenden Unabhängigkeit bei Seltenen Erden einen wichtigen Hebel gegenüber dem Globalen Westen verliert.

Trotz der Aussichten auf ein stark beschleunigtes Wachstum sind beide Aktien inzwischen mit Vorsicht zu genießen. Die Kurse sind der Geschäftsentwicklung weit vorausgeeilt. Trotz wachsender staatlicher Unterstützung sind neben den Bewertungs- auch die Ausführungsrisiken nicht zu unterschätzen. Hier dürften in absehbarer Zeit Korrekturen anstehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die MP Materials Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,49 % und einem Kurs von 67,40EUR auf Tradegate (08. August 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.