    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen fallen leicht um 0,10%.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,64%.
    • Euro-Zinskurve bleibt stabil trotz Aktienmarkteuphorie.
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel geringfügig um 0,10 Prozent auf 130,13 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,64 Prozent.

    Nachdem der Kreml am Donnerstag ein bevorstehendes Treffen zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump bestätigt hatte, legten Aktien insbesondere in der Eurozone deutlich zu. Von der gestiegenen Risikoneigung war an den Anleihemärkten jedoch weniger etwas zu spüren.

    "Weiterhin hält sich die Euro-Zinskurve äußerst stabil und lässt sich von der Euphorie an den Aktienmärkten nicht anstecken", schreiben Experten der Dekabank. Bis zur Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Juli am kommenden Dienstag erwartet die Dekabank eine Fortsetzung der dieser Entwicklung.

    Nach einem überraschenden Rücktritt im Vorstand der US-Notenbank Fed schlug US-Präsident Trump mittlerweile eine Übergangslösung vor und nominierte seinen Wirtschaftsberater Stephen Miran.

    "Miran gilt gegenüber Trump als loyal, ist für Protektionismus und gegen Globalisierung, gegen eine völlig unabhängige Fed und für einen schwachen US-Dollar und für den Mar-a-Lago-Accord", schreibt die Dekabank. Dies dürfte das Arbeitsklima im geldpolitischen Ausschuss der Fed stark verändern./jsl/jkr/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Leichte Kursverluste Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel geringfügig um 0,10 Prozent auf 130,13 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,64 Prozent. Nachdem der Kreml am …