Deutsche Anleihen
Leichte Kursverluste
- Kurse deutscher Staatsanleihen fallen leicht um 0,10%.
- Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,64%.
- Euro-Zinskurve bleibt stabil trotz Aktienmarkteuphorie.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel geringfügig um 0,10 Prozent auf 130,13 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,64 Prozent.
Nachdem der Kreml am Donnerstag ein bevorstehendes Treffen zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump bestätigt hatte, legten Aktien insbesondere in der Eurozone deutlich zu. Von der gestiegenen Risikoneigung war an den Anleihemärkten jedoch weniger etwas zu spüren.
"Weiterhin hält sich die Euro-Zinskurve äußerst stabil und lässt sich von der Euphorie an den Aktienmärkten nicht anstecken", schreiben Experten der Dekabank. Bis zur Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Juli am kommenden Dienstag erwartet die Dekabank eine Fortsetzung der dieser Entwicklung.
Nach einem überraschenden Rücktritt im Vorstand der US-Notenbank Fed schlug US-Präsident Trump mittlerweile eine Übergangslösung vor und nominierte seinen Wirtschaftsberater Stephen Miran.
"Miran gilt gegenüber Trump als loyal, ist für Protektionismus und gegen Globalisierung, gegen eine völlig unabhängige Fed und für einen schwachen US-Dollar und für den Mar-a-Lago-Accord", schreibt die Dekabank. Dies dürfte das Arbeitsklima im geldpolitischen Ausschuss der Fed stark verändern./jsl/jkr/mis
