Eckert & Ziegler bestätigt Jahresziele - Aktienkurs sinkt aber

Origineller_Name schrieb 15.05.25, 20:01

Eckert & Ziegler schließt nach einer starken Nachmittags-Performance bei 63,25 € auf einem neuen 3-Jahres-Hoch.



Ich habe mir noch den Webcast zum Q1/25 (https://www.ezag.com/wp-content/uploads/2025/05/Q1-2025_Earnings-Call_EZAG_low-compressed.mp4) angehört.



Bevor ich zu den daraus gezogenen Erkenntnissen komme, muß ich sagen, daß ich von der Performance des CEO Harald Hasselmann regelrecht entsetzt war! Dieser Mann hat eine dermaßen flapsige und herablassende Art, daß es einem glatt die Schuhe auszieht. Und das sage ich, der ich selbst auf W : O auch gern mal flapsig bin. Allerdings nie, wenn es um Fakten (z.B. Beiträge zu Quartalszahlen) geht, und auch nur in Verkörperung meiner eigenen Person eines simplen Thread-Schreiberlings.



Herr Hasselmann spricht hier allerdings in seiner Funktion als CEO mit Gesprächspartnern, die in ihrer Funktion als Analysten (vermutlich - eine konkrete Vorstellung unterblieb) Fragen stellen, nicht als Kneipengänger unter Buddies beim Bier. Besonders erschreckend ist das angesichts der Tatsache, daß es bei den Fragen größtenteils um die Cyberattacke ging, und hier weder die Firma noch der CEO eine besonders gute Figur gemacht haben. Im wesentlichen wurden von ihm folgende Dinge preisgegeben (ich übersetze sie in adäquate Sprache und füge zur Illustrierung einige Zitate ein):



- das Einfallstor der Attacke ist weiterhin unbekannt - Hasselmann zufolge könnte es eine Fisching-Mail, aber auch irgendetwas anderes gewesen sein (zum Frager: "it can be me, you or Julian")

- die Attacke führte zu einem quasi-Komplettausfall zumindest desr deutschen Standorte: die Produktion stand still, auf die Computersysteme bestand kein Zugriff, Telefone blieben stumm und nicht einmal die Klimaanlagen in den Büros funktionierten

- Hasselmann macht ohne weitere Erklärung diesen Total-Blackout daran fest, daß alle Daten physisch an einem Ort gebündelt waren - für mich klingt das nach einer geradezu vorsinnflutlichen Sicherheitsarchitektur

- laut CEO will man nunmehr die Daten "completely(!) into the cloud" verlagern - eine Begründung für diese Radikalwende unterblieb genauso wie eine Erklärung, warum man erst einem Cyberangriff zum Opfer fallen mußte, um auf diese Idee zu kommen

- außerdem will man nun weltweit nur noch ein Firewall-System einsetzen, anstatt wie bisher offensichtlich diverse

- des weiteren sollen die Mitarbeiter nunmehr geschult werden ("positively speaking: training becomes (!) a key element of prevention") - bisher scheint das in dem Maße nicht geschehen zu sein, was angesichts des Ausmaßes an derartigen Vorfällen bei deutsche Firmen in den letzten Jahren einfach nur sprachlos macht

- das er als Beispiel das zukünftige Versenden von Fake-Fishing-Mails durch die eigene IT als geeignete Trainingsmaßnahme ansieht, läßt etwas daran zweifeln, daß er den Ernst der Situation verstanden hat

- die Kosten bezifferte er, wie in der Meldung, auf eine halbe Million Euro, allerdings funktionieren auch jetzt noch nicht alle Systeme wieder, und ein kompletter Switch in die Cloud dürfte in der Umsetzung auch nicht eben billig sein

- ebenso bezeichnend war Hasselmanns Reaktion auf die Frage nach durch den Cyberangriff verursachten Folgen für die Generatoren-Produktion: den Ausfall bezifferte er für Februar und März zuerst mit 80 %, nur um ihn kurz darauf auf 80 % für Februar und 60 % für März zu korrigieren

- bevor er sich auf 80 % festlegte, kam eine laaange Kunstpause - es schien, als würde er in diesem Moment zum ersten Mal darüber nachdenken, wie hoch der Produktionsausfall wohl gewesen sein könnte (seine direkt anschließende Änderung der März-Zahl weist ebenfalls in diese Richtung) -> auf jeden Fall war er auf diese Frage offensichtlich nicht vorbereitet, wobei das zum Beispiel die erste Frage wäre, die mir dazu einfallen würde

- direkt danach - im Sprachstil eines Zirkusdirektors: "Who else has a question, ladies and gentlemans? This is a once in a lifetime opportunity." - ich weiß nicht, ob er das unheimlich witzig findet, ich fand es von einem CEO in der Quartalszahlen-Q&A absolut unmöglich, so mit seinen Gesprächspartnern zu kommunizieren, und dann noch vor diesem Hintergrund, wo Demut wohl die deutlich geeignetere Anspracheform gewesen wäre

- die Reaktion der Kunden beschrieb er als "very unpleasant", also sehr unerfreulich/unschön/unangenehm - es scheint also die Hölle los gewesen zu sein, verständlich, wenn aufgrund der kurzen Isotopen-Haltbarkeit wahrscheinlich eine "just in time"-Belieferung Standard ist, und die Anwender dann ihren Krebspatienten Termine absagen mußten - auch angesichts dessen, ich weiß, ich wiederhole mich, finde ich das Rumgeblödel Hasselmanns absolut unmöglich

- es gab allerdings auch noch einige interessante Informationen:



- offensichtlich gibt es nur einen weiteren Hersteller von Ga68-Generatoren: die Firma IRE in Belgien - Hasselmann erwähnte das auf die Frage hin, ob Kundenabwanderungen zur Konkurrenz zu befürchten seien, und sagte dabei sinngemäß, daß das nicht der Fall sei, da die Kunden bei IRE acht Wochen auf die Lieferung eines neu bestellten Generators warten müßten, und da könnten sie genausogut bei E&Z bleiben...



- die in diesem Jahr hochzufahrende tschechische Ac225-Produktion ist mit einer Jahresproduktion von 5.000 Patienten-Dosen ausreichend, um alle derzeit weltweit laufenden bzw. geplanten radiopharmazeutischen Ac225-Entwicklungen in der Testphase abzudecken

- angesichts der Tatsache, daß es noch andere Hersteller gibt, ist keine weitere Produktionsausweitung in den nächsten Jahren geplant, da die Zulassung enstprechender Radiotherapeutika noch Jahre entfernt ist (auf jeden Fall nicht vor dem Jahr 2028, eher noch (deutlich) später)



- das man entsprechende Lieferverträge mit so vielen verschiedenen Entwicklern schließt, soll spätere Marktchancen sichern - die von Hasselmann wörtlich genannte erwartete Zulassungsquote von 50 % der zu testenden Radiopharmazeutika halte ich für sehr hoch - ob die Erfolgsaussichten deutlich höher als bei herkömmlichen Medikamentenentwicklungen, oder er nur maßlos übertrieben hat, wird man dann in einigen Jahren sehen



- die 5 Mio. € aus dem Verkauf der China-Lizenz (10 Mio. € abzüglich des eigenen 50 %-Anteils am Joint Venture) wurden bereits in Q1 verbucht



- ganz allgemein ist E&Z Lizenzverkäufen gegenüber genauso aufgeschlossen wie gegenüber langfristigen Lieferverträgen, welche im Zeitlauf bedeutend einträglicher sind bzw. sein können - begründet wird dies mit dem nicht sicheren Erfolg der Medikamentenentwicklung (also das Prinzip "Lieber den Spatz in der Hand...") sowie damit, daß große Pharmakonzerne mitunter alles Inhouse machen wollen, also ohne dauerhafte Zulieferer





Viel mehr wurde nicht gesagt, auch weil Hasselmann es vermied, allzu tief in die Q1-Zahlen einzusteigen, obwohl das Sinn gemacht hätte.



Auf jeden Fall wäre Herrn Hasselmann, analog zu den Computersicherheits-Trainings seiner Mitarbeiter, dringend anzuraten, ein Kommunikationstraining zu besuchen! Mit hoffentlich wachsender Größe des Unternehmens, und daraus eventuell folgenden Indexaufstiegen dürfte auch der Kreis der potentiellen Investoren und Analysten wachsen und anspruchsvoller werden. Ob die sich alle diese Art bieten lassen werden, wage ich zu bezweifeln. Schon, daß es sich der Firmengründer und Großaktionär Andreas Eckert bieten läßt, finde ich, ehrlich gesagt, erstaunlich.