    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler

    ROUNDUP

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eckert & Ziegler bestätigt Jahresziele - Aktienkurs sinkt aber

    Für Sie zusammengefasst
    • Cyberattacke weitgehend überwunden, Ziele im Blick.
    • Umsatz 2025 soll um 8% auf 320 Mio. Euro steigen.
    • Aktienkurs fiel um 7% auf 60,50 Euro, Konsolidierung.
    ROUNDUP - Eckert & Ziegler bestätigt Jahresziele - Aktienkurs sinkt aber
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat die Probleme durch eine Cyberattacke im Februar und den zeitlich einhergehenden Auslieferungsstopp für Gallium-Generatoren weitgehend aufgeholt. Das Unternehmen sieht sich auch vor diesem Hintergrund auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der am Freitag bestätigten Prognose zufolge soll der Umsatz 2025 im Vergleich zum Vorjahr um etwa acht Prozent auf rund 320 Millionen Euro zulegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro steigen. An der Börse gerieten die im bisherigen Jahresverlauf gut gelaufenen Aktien dennoch unter Druck.

    Im ersten Halbjahr steigerten die Berliner die Erlöse im Jahresvergleich um gut zwei Prozent auf 148,8 Millionen Euro. Wichtigster Erlösbringer blieb dabei das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen. Vom Umsatz blieben 35,4 Millionen Euro als bereinigter operativer Gewinn hängen und damit rund 9 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Unter dem Strich verdiente der im Nebenwerteindex SDax notierte Konzern 21,4 Millionen Euro und damit rund ein Fünftel mehr.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eckert&Ziegler!
    Long
    56,70€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 11,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    66,58€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 10,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit Blick auf die beiden Unternehmenssparten steigerte dabei der Bereich Medical rund um radioaktive Wirkstoffe für Medikamente und Diagnostika im ersten Halbjahr den Umsatz und den operativen Gewinn. Im Geschäftsbereich Isotope Products, der Geräte und Materialien etwa für bildgebende medizinische Verfahren, aber auch für industrielle Messzwecke herstellt, ging es hingegen nach unten. Dabei verwies Eckert & Ziegler auf Verschiebungen in der Saisonalität, aber auch anteilig mehr Geschäft mit weniger profitablen Produkten.

    Für den Aktienkurs ging es am Freitagvormittag um gut sieben Prozent auf 60,50 Euro nach unten. Damit setzte sich die jüngste Konsolidierung nach zuvor starkem Lauf fort und der Kurs fiel auf den tiefsten Stand seit Ende Mai. 2025 stehen damit immer noch knapp 36 Prozent Kursgewinn zu Buche. Seit dem Mehrjahrestief von etwas mehr als 25 Euro im September 2023 ging es sogar um 140 Prozent nach oben./mis/men/zb

    Eckert & Ziegler

    -6,70 %
    -1,14 %
    -1,97 %
    +10,10 %
    +76,84 %
    +63,90 %
    +69,37 %
    +1.183,29 %
    +1.550,31 %
    ISIN:DE0005659700WKN:565970

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,16 % und einem Kurs von 60,25 auf Tradegate (08. August 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um -1,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Mrd..

    Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Eckert & Ziegler Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -9,17 %/+15,61 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Eckert & Ziegler - 565970 - DE0005659700

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Eckert & Ziegler. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Eckert & Ziegler bestätigt Jahresziele - Aktienkurs sinkt aber Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat die Probleme durch eine Cyberattacke im Februar und den zeitlich einhergehenden Auslieferungsstopp für Gallium-Generatoren weitgehend aufgeholt. Das Unternehmen sieht sich auch vor diesem …