IPO-Erfolge als Warnsignal (CoreWeave, Figma, Circle)

Euphorie um Neubörsianer – solide Werte werden verkauft

Die jüngsten IPO-Erfolge von CoreWeave, Circle, Figma und Ambiq befeuern derzeit eine gefährliche Stimmung am Markt, bei der solide Technologie-Schwergewichte wie Apple, Amazon oder Tesla zugunsten spekulativer Neubörsianer abgestoßen werden, obwohl diese kaum Gewinne vorweisen und auf absurd hohen Umsatzmultiplikatoren gehandelt werden. Für ruhigere Anleger eröffnet dieses Rotationsverhalten erste Chancen auf Schnäppchen bei Qualitätswerten. Wie, das zeige ich nachfolgend. Doch das Timing ist, wie immer, nicht ganz einfach.

Extreme Kursgewinne bei CoreWeave, Circle und Figma

Seit dem Börsengang am 28. März stieg die Aktie von CoreWeave um 185 % an. Seit dem 5. Juni legte die Aktie von Circle um 492 % zu. Und Anfang August ging Figma an die Börse – die Aktie sprang in den ersten beiden Handelstagen um 250 % nach oben.

Qualitätswerte vorübergehend aus der Mode

Während IPO-Neulinge Kursgewinne in dreistelliger Höhe verzeichneten, gerieten etablierte Technologiewerte wie Apple, Amazon, Visa und Tesla unter Druck. Im Vergleich zur Euphorie um CoreWeave, Figma & Co. wirkten sie geradezu aus der Mode – obwohl fundamental nichts gegen diese Aktien spricht.

CoreWeave: Beeindruckende Dynamik – aber riskante Bewertung

Ich mag CoreWeave. Das Unternehmen verzeichnet einen Neuauftrag nach dem anderen für den Bau weiterer KI-Rechenzentren, besorgt sich über den Markt das benötigte Investitionskapital und sichert sich mit rasender Geschwindigkeit einen führenden Platz bei den Rechenzentrenbetreibern der nächsten Generation. Erst kürzlich haben Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta ihre KI-Investitionspläne in Höhe von durchschnittlich 100 Mrd. USD je Unternehmen bekräftigt – das sind 400 Mrd. USD von nur vier Unternehmen.

Ein Unternehmen wie CoreWeave, das seinen Wert binnen vier Monaten verdreifacht, kann als erfolgreich bezeichnet werden. Doch ein Umsatz-Multipel von 12 auf Basis der Erwartung für 2025 bei einem nicht messbaren KGV (da noch nicht profitabel, übrigens auch 2026 noch nicht), erscheint mir dann doch etwas abenteuerlich hoch.

Circle: Spannendes Modell, schwer bewertbar

Auch Circle haben wir hier im Heibel-Ticker ausführlich besprochen, und auch Circles Geschäftsmodell finde ich überaus attraktiv. Der Stablecoin USDC wird zu einer tragenden Säule der US-Verschuldungsfinanzierung. Doch auch bei Circle fällt mir eine fundamentale Bewertung schwer. Das KUV liegt bei 15, der Gewinn ist stark schwankend, häufig auch negativ (=Verlust).