Trump schickt Vertrauten in die Fed – Zinssenkung schon im September?

"Es ist mir eine große Ehre, Stephen Miran für den frei gewordenen Sitz im Federal Reserve Board nominiert zu haben", erklärte Trump auf Truth Social. Er hob hervor, dass Miran einen Doktortitel der Harvard University besitzt, sich bereits in seiner ersten Amtszeit verdient gemacht habe und seit Beginn seiner zweiten Amtszeit zu seinem engsten Kreis gehöre.

Miran soll die scheidende Gouverneurin Adriana Kugler ersetzen, die am Freitag zurücktritt. Sie kehrt im Herbst als Professorin an die Georgetown University zurück.

Miran war während Trumps erster Amtszeit Berater für Wirtschaftspolitik im Finanzministerium unter Steven Mnuchin und arbeitete zuvor als Senior-Stratege bei Hudson Bay Capital Management. Er gilt als Mitgestalter der Zollpolitik des Präsidenten und als Architekt eines sogenannten Mar-a-Lago-Währungsabkommens, das Strategien zur Neuausrichtung des US-Handels vorsah.

Die Ernennung Mirans könnte die Mehrheitsverhältnisse im Fed-Vorstand zugunsten einer baldigen Zinssenkung verschieben. Bereits im September hatte es Widerstand gegen den jüngsten Zinsentscheid gegeben: Die Gouverneure Chris Waller und Michelle Bowman stimmten gegen die Beibehaltung der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent.

Die Bestätigung durch den Senat steht jedoch noch aus. Wegen der laufenden Augustpause ist unklar, ob Miran vor der nächsten Fed-Sitzung am 16. und 17. September vereidigt werden kann.

Trump betrachtet Miran offenbar als Übergangslösung. Analysten von Evercore ISI betonten, der Präsident habe sich damit Zeit bis Januar verschafft, um über die dauerhafte Besetzung des Postens zu entscheiden.

Für den Vorsitz hat Trump drei Kandidaten im Blick

Chris Waller, den ehemaligen Fed-Gouverneur Kevin Warsh und den aktuellen Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett. Bloomberg berichtet, Waller gelte unter Trumps Beratern als Favorit.

Warsh war von 20026 bis 2011 Fed-Gouverneur und in der Finanzkrise 2008 Verbindungsmann zu Wall-Street-Banken. Er fordert einen grundlegenden Umbau der Fed und wirft ihr vor, "vom Weg abgekommen" zu sein. Hassett, ein enger wirtschaftspolitischer Berater Trumps, hat sich ebenfalls für Zinssenkungen ausgesprochen und kritisiert die Führung der Notenbank als politisiert.

Das Weiße Haus hofft zudem, dass Jerome Powell den Gouverneursrat nach Ablauf seiner Amtszeit als Vorsitzender im Mai 2026 verlässt. Die Spekulationen über einen möglichen Nachfolger des aktuellen Fed-Chefs sorgten in den vergangenen Tagen wieder für Unruhe an der Wall Street. Die großen US-Indizes Dow Jones und S&P 500 erleiden immer wieder kleine Rückschläge.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



