    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise geben weiter nach - Deutliche Verluste auf Wochensicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise fallen weiter, aber nur leicht gesenkt.
    • Brent-Öl kostet 66,23 USD, WTI bei 63,73 USD.
    • Opec+ Fördermenge und US-Konjunkturdaten belasten.
    Ölpreise geben weiter nach - Deutliche Verluste auf Wochensicht
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag die Kursverluste der vergangenen Handelstage ausgeweitet. Allerdings fielen die Preisrückgänge vergleichsweise gering aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,23 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 15 Cent auf 63,73 Dollar zu.

    Zuvor waren die Ölpreise seit etwa einer Woche tendenziell gefallen. In dieser Zeit hat sich Brent-Öl aus der Nordsee mehr als sechs Dollar je Barrel verbilligt. Unter anderem hat eine höhere Fördermenge des Ölverbunds Opec+ ab September die Notierungen mehrfach und deutlich belastet. Außerdem haben zuletzt enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA die Spekulation auf eine schwächere Nachfrage verstärkt.

    Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank könnten die Ölpreise auch in den kommenden Handelstagen weiter nachgeben, sollte US-Präsident Donald Trump von schärferen Sanktionen gegen Russland absehen. Derzeit laufen Vorbereitung für ein Treffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, von dem sich Marktteilnehmer Fortschritte bei den Bemühungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erhoffen./jkr/jsl/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise geben weiter nach - Deutliche Verluste auf Wochensicht Die Ölpreise haben am Freitag die Kursverluste der vergangenen Handelstage ausgeweitet. Allerdings fielen die Preisrückgänge vergleichsweise gering aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,23 US-Dollar. …