Neue Studie
Verborgene Abhängigkeiten - steigende Engpassrisiken bei seltenen Erden bedrohen Deutschlands Schlüsselindustrien
Zur Presseaussendung Download
https://ascii.ac.at/wp-content/uploads/ASCII_PA_Studie_Seltene-Erden_DE.pd
f
Wien (ots) - Deutschlands Abhängigkeit von Chinas seltenen Erden wächst - Chinas
Dominanz ist größer als befürchtet
- EU und China kündigten am 24. Juli neue Exportregeln für seltene Erden an -
dennoch bleibt Lage für Europas und Deutschlands Industrie kritisch und
unterschätzt
- Studie zeigt bislang unterschätzte, verborgene Abhängigkeiten bei seltenen
Erden - diese betreffen vor allem kritische Zwischenprodukte und nicht nur
Rohstoffzugang
- Seit 2007 haben sich Handelsrisiken deutlich verschärft - Europa, die USA und
Deutschland besonders gefährdet
- Ohne alternative Bezugsquellen und eigene Verarbeitungskapazitäten drohen
systemische Ausfälle entlang der Lieferketten - trotz vorhandener Rohstoffe
- China kontrolliert 91 % der Verarbeitung seltener Erden - und damit Europas
Zukunftstechnologien; Abhängigkeit wird bis 2040 bei 85 % bestehen bleiben
Weitere Infos hier
(https://ascii.ac.at/wp-content/uploads/ASCII_PA_Studie_Seltene-Erden_DE.pdf) .
