Verborgene Abhängigkeiten - steigende Engpassrisiken bei seltenen Erden bedrohen Deutschlands Schlüsselindustrien

Wien (ots) - Deutschlands Abhängigkeit von Chinas seltenen Erden wächst - Chinas

Dominanz ist größer als befürchtet



- EU und China kündigten am 24. Juli neue Exportregeln für seltene Erden an -

dennoch bleibt Lage für Europas und Deutschlands Industrie kritisch und

unterschätzt

- Studie zeigt bislang unterschätzte, verborgene Abhängigkeiten bei seltenen

Erden - diese betreffen vor allem kritische Zwischenprodukte und nicht nur

Rohstoffzugang

- Seit 2007 haben sich Handelsrisiken deutlich verschärft - Europa, die USA und

Deutschland besonders gefährdet

- Ohne alternative Bezugsquellen und eigene Verarbeitungskapazitäten drohen

systemische Ausfälle entlang der Lieferketten - trotz vorhandener Rohstoffe

- China kontrolliert 91 % der Verarbeitung seltener Erden - und damit Europas

Zukunftstechnologien; Abhängigkeit wird bis 2040 bei 85 % bestehen bleiben



