    Neue Studie

    Verborgene Abhängigkeiten - steigende Engpassrisiken bei seltenen Erden bedrohen Deutschlands Schlüsselindustrien

    Wien (ots) - Deutschlands Abhängigkeit von Chinas seltenen Erden wächst - Chinas
    Dominanz ist größer als befürchtet

    - EU und China kündigten am 24. Juli neue Exportregeln für seltene Erden an -
    dennoch bleibt Lage für Europas und Deutschlands Industrie kritisch und
    unterschätzt
    - Studie zeigt bislang unterschätzte, verborgene Abhängigkeiten bei seltenen
    Erden - diese betreffen vor allem kritische Zwischenprodukte und nicht nur
    Rohstoffzugang
    - Seit 2007 haben sich Handelsrisiken deutlich verschärft - Europa, die USA und
    Deutschland besonders gefährdet
    - Ohne alternative Bezugsquellen und eigene Verarbeitungskapazitäten drohen
    systemische Ausfälle entlang der Lieferketten - trotz vorhandener Rohstoffe
    - China kontrolliert 91 % der Verarbeitung seltener Erden - und damit Europas
    Zukunftstechnologien; Abhängigkeit wird bis 2040 bei 85 % bestehen bleiben

