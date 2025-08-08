JPMorgan hebt Sanofi auf 'Overweight' - Neues Ziel 105 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX





Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 81,10 auf Tradegate (08. August 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +2,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 99,54 Mrd..

Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 124,00EUR was eine Bandbreite von +11,54 %/+53,67 % bedeutet.