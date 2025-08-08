    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan hebt Sanofi auf 'Overweight' - Neues Ziel 105 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Sanofi auf "Overweight" hoch.
    • Kursziel von 110 auf 105 Euro gesenkt.
    • Gutes Einstiegspunkt trotz 20% Abschlag zum Sektor.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Sanofi auf 'Overweight' - Neues Ziel 105 Euro
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 110 auf 105 Euro gesenkt. Da Sanofi trotz einer bis 2030 erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 Prozent beim Umsatz und 7 Prozent beim Gewinn (EPS) mit einem Abschlag von 20 Prozent zum Pharmasektor gehandelt werde, betrachte er das aktuelle Kursniveau als guten Einstiegspunkt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ergebnisse von Phase-III-Studien böten im zweiten Halbjahr das Potenzial, das Vertrauen wiederherzustellen./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sanofi S.A.!
    Long
    73,38€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 10,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    88,35€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 10,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Sanofi

    -0,47 %
    +2,44 %
    -1,36 %
    -12,37 %
    -13,84 %
    -16,27 %
    -2,96 %
    -13,15 %
    +36,25 %
    ISIN:FR0000120578WKN:920657

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 81,10 auf Tradegate (08. August 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +2,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 99,54 Mrd..

    Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 124,00EUR was eine Bandbreite von +11,54 %/+53,67 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 105 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 105,00, was eine Steigerung von +29,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan hebt Sanofi auf 'Overweight' - Neues Ziel 105 Euro Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 110 auf 105 Euro gesenkt. Da Sanofi trotz einer bis 2030 erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 Prozent beim Umsatz und 7 …