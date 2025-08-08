Was für ein Comeback: Bechtle stürmt aufs Jahreshoch

Bechtle konnte im zweiten Quartal 2025 den Umsatz wie erwartet steigern. Der Erlös kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,8 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro. Allerdings fällt das Geschäftsvolumen deutlich höher aus, da Bechtle bei Softwareverkäufen nicht den vollen Verkaufspreis als Erlös anrechnen kann. Das Geschäftsvolumen stieg um 5,1 Prozent.

Beim IT-Dienstleister Bechtle scheint nach einer langen Durststrecke eine erhoffte Belebung des Geschäfts in Sicht. Die Aktie kann am Freitag kräftig zugelegen und steigt an die MDAX-Spitze. Ein Anstieg von über 12 Prozent auf über 42 Euro brachte die Papiere auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Nach einer schwachen Prognose von Konkurrent Cancom war die Bechtle-Aktie in der Vorwoche noch zweistellig eingebrochen. Jetzt konnte die Aktie deutlich an Boden gutmachen.

Trotz der aktuellen positiven Entwicklung bleibt der Kurs von Bechtle noch weit vom Rekordhoch von fast 70 Euro aus dem November 2021 entfernt. Damals profitierte das Unternehmen massiv vom Homeoffice-Boom, als viele Firmen und auch der Staat IT-Ausrüstung in großen Mengen nachfragten. Diese Sonderkonjunktur ließ jedoch schnell nach.

Doch nach den jüngsten Quartalzahlen äußert sich Bechtle-Chef Thomas Olemotz optimistisch: "Wir sind zwar noch nicht an dem Wachstum, das wir uns selbst gesetzt haben, aber mit der Entwicklung im zweiten Quartal sind wir wieder auf dem richtigen Wachstumspfad", so Olemotz.

Besonders die Nachfrage im öffentlichen Sektor in Deutschland sticht hervor – ein Bereich, der von den geplanten staatlichen Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Modernisierung profitieren dürfte.

Trotz dieser positiven Entwicklungen musste Bechtle beim Vorsteuergewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang von 20 Prozent auf 66,8 Millionen Euro hinnehmen. Das Ergebnis des Vorjahres war durch einen Einmaleffekt verzerrt, weshalb der Rückgang laut Konzern etwas besser ausfiel, als von Experten erwartet. Auch der Nettogewinn fiel um 20 Prozent auf 47,7 Millionen Euro, was auf die weiterhin unsicheren Marktbedingungen in wichtigen Märkten wie Deutschland und Frankreich zurückzuführen ist.

Bechtle bestätigte seine Jahresprognose, die für 2025 ein leichtes Wachstum des Geschäftsvolumens und einen etwas schwächeren Umsatz als im Vorjahr vorsieht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,53 % und einem Kurs von 41,22EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.



