E-Commerce-Unternehmen sucht 10 neue Mitarbeiter für den Standort Eschborn (FOTO)

Eschborn (ots) - Die Omni Brands GmbH mit Sitz in Eschborn wächst weiter und

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zehn neue Mitarbeiter - darunter in den

Bereichen Grafikdesign, Social Media, Performance-Marketing sowie kaufmännische

und organisatorische Aufgaben.



Das Team der Omni Brands GmbH mit den Geschäftsführern Florian Salzer und David

Jaschenkow betreibt eine der führenden E-Commerce-Marken Europas für

personalisierte Geschenkartikel. Die Marke bietet eine breite Auswahl an

Produkten wie Leinwände, Poster und Decken, die Kunden einfach online

personalisieren können, sodass jedes Produkt zu einem einzigartigen Geschenk

wird. Die Produkte werden über eigene Online-Shops vertrieben und auf

Plattformen wie Instagram und TikTok erfolgreich vermarktet.





Bereits im ersten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von zehn

Millionen Euro - ein klares Zeichen dafür, wie tragfähig und zukunftsorientiert

die E-Commerce-Branche ist. Auf dieser Basis gelingt es Omni Brands, planvoll zu

wachsen und seine Marke nachhaltig auf dem europäischen Markt zu etablieren.



"Wir wollen Europas führender Anbieter für personalisierte Produkte werden",

erklärt Geschäftsführer Florian Salzer. "Dafür brauchen wir Menschen, die gerne

in einem strukturierten Arbeitsumfeld Verantwortung übernehmen."



Wer bei Omni Brands arbeitet, den erwartet eine strukturierte Einarbeitung, ein

attraktives Gehalt und echte Karriereperspektiven. Neue Mitarbeiter profitieren

von einem sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive, denn jede

Einstellung ist auf eine unbefristete Übernahme ausgerichtet. Ein klar

strukturiertes Arbeitsumfeld mit definierten Prozessen und Abläufen sorgt zudem

für Orientierung und Sicherheit im Arbeitsalltag. Das Büro in Eschborn bietet

eine moderne, gut ausgestattete Arbeitsumgebung - mit klimatisierten Räumen,

ergonomischen Arbeitsplätzen und aktueller Technik.



Auch Quereinsteiger finden bei Omni Brands passende Einstiegsmöglichkeiten -

besonders im Bereich Marketing. Neue Teammitglieder profitieren von einer

digitalen Schulungsplattform, die exklusives Fachwissen bereitstellt und alle

wichtigen Abläufe Schritt für Schritt erklärt. So können auch Berufs- und

Quereinsteiger innerhalb kürzester Zeit eingearbeitet werden und frühzeitig

Verantwortung in ihrem Aufgabenbereich übernehmen.



Interessierte Bewerber können sich unter http://karriere.omnibrands.de und

https://www.omnibrands.de/ bewerben!



Pressekontakt:



Omni Brands GmbH

E-Mail: kontakt@omnibrands.de

Webseite: https://www.omnibrands.de/



