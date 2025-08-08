Omni Brands auf Wachstumskurs
E-Commerce-Unternehmen sucht 10 neue Mitarbeiter für den Standort Eschborn (FOTO)
Eschborn (ots) - Die Omni Brands GmbH mit Sitz in Eschborn wächst weiter und
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zehn neue Mitarbeiter - darunter in den
Bereichen Grafikdesign, Social Media, Performance-Marketing sowie kaufmännische
und organisatorische Aufgaben.
Das Team der Omni Brands GmbH mit den Geschäftsführern Florian Salzer und David
Jaschenkow betreibt eine der führenden E-Commerce-Marken Europas für
personalisierte Geschenkartikel. Die Marke bietet eine breite Auswahl an
Produkten wie Leinwände, Poster und Decken, die Kunden einfach online
personalisieren können, sodass jedes Produkt zu einem einzigartigen Geschenk
wird. Die Produkte werden über eigene Online-Shops vertrieben und auf
Plattformen wie Instagram und TikTok erfolgreich vermarktet.
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zehn neue Mitarbeiter - darunter in den
Bereichen Grafikdesign, Social Media, Performance-Marketing sowie kaufmännische
und organisatorische Aufgaben.
Das Team der Omni Brands GmbH mit den Geschäftsführern Florian Salzer und David
Jaschenkow betreibt eine der führenden E-Commerce-Marken Europas für
personalisierte Geschenkartikel. Die Marke bietet eine breite Auswahl an
Produkten wie Leinwände, Poster und Decken, die Kunden einfach online
personalisieren können, sodass jedes Produkt zu einem einzigartigen Geschenk
wird. Die Produkte werden über eigene Online-Shops vertrieben und auf
Plattformen wie Instagram und TikTok erfolgreich vermarktet.
Bereits im ersten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von zehn
Millionen Euro - ein klares Zeichen dafür, wie tragfähig und zukunftsorientiert
die E-Commerce-Branche ist. Auf dieser Basis gelingt es Omni Brands, planvoll zu
wachsen und seine Marke nachhaltig auf dem europäischen Markt zu etablieren.
"Wir wollen Europas führender Anbieter für personalisierte Produkte werden",
erklärt Geschäftsführer Florian Salzer. "Dafür brauchen wir Menschen, die gerne
in einem strukturierten Arbeitsumfeld Verantwortung übernehmen."
Wer bei Omni Brands arbeitet, den erwartet eine strukturierte Einarbeitung, ein
attraktives Gehalt und echte Karriereperspektiven. Neue Mitarbeiter profitieren
von einem sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive, denn jede
Einstellung ist auf eine unbefristete Übernahme ausgerichtet. Ein klar
strukturiertes Arbeitsumfeld mit definierten Prozessen und Abläufen sorgt zudem
für Orientierung und Sicherheit im Arbeitsalltag. Das Büro in Eschborn bietet
eine moderne, gut ausgestattete Arbeitsumgebung - mit klimatisierten Räumen,
ergonomischen Arbeitsplätzen und aktueller Technik.
Auch Quereinsteiger finden bei Omni Brands passende Einstiegsmöglichkeiten -
besonders im Bereich Marketing. Neue Teammitglieder profitieren von einer
digitalen Schulungsplattform, die exklusives Fachwissen bereitstellt und alle
wichtigen Abläufe Schritt für Schritt erklärt. So können auch Berufs- und
Quereinsteiger innerhalb kürzester Zeit eingearbeitet werden und frühzeitig
Verantwortung in ihrem Aufgabenbereich übernehmen.
Interessierte Bewerber können sich unter http://karriere.omnibrands.de und
https://www.omnibrands.de/ bewerben!
Pressekontakt:
Omni Brands GmbH
E-Mail: mailto:kontakt@omnibrands.de
Webseite: https://www.omnibrands.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180526/6092697
OTS: Omni Brands GmbH
Millionen Euro - ein klares Zeichen dafür, wie tragfähig und zukunftsorientiert
die E-Commerce-Branche ist. Auf dieser Basis gelingt es Omni Brands, planvoll zu
wachsen und seine Marke nachhaltig auf dem europäischen Markt zu etablieren.
"Wir wollen Europas führender Anbieter für personalisierte Produkte werden",
erklärt Geschäftsführer Florian Salzer. "Dafür brauchen wir Menschen, die gerne
in einem strukturierten Arbeitsumfeld Verantwortung übernehmen."
Wer bei Omni Brands arbeitet, den erwartet eine strukturierte Einarbeitung, ein
attraktives Gehalt und echte Karriereperspektiven. Neue Mitarbeiter profitieren
von einem sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive, denn jede
Einstellung ist auf eine unbefristete Übernahme ausgerichtet. Ein klar
strukturiertes Arbeitsumfeld mit definierten Prozessen und Abläufen sorgt zudem
für Orientierung und Sicherheit im Arbeitsalltag. Das Büro in Eschborn bietet
eine moderne, gut ausgestattete Arbeitsumgebung - mit klimatisierten Räumen,
ergonomischen Arbeitsplätzen und aktueller Technik.
Auch Quereinsteiger finden bei Omni Brands passende Einstiegsmöglichkeiten -
besonders im Bereich Marketing. Neue Teammitglieder profitieren von einer
digitalen Schulungsplattform, die exklusives Fachwissen bereitstellt und alle
wichtigen Abläufe Schritt für Schritt erklärt. So können auch Berufs- und
Quereinsteiger innerhalb kürzester Zeit eingearbeitet werden und frühzeitig
Verantwortung in ihrem Aufgabenbereich übernehmen.
Interessierte Bewerber können sich unter http://karriere.omnibrands.de und
https://www.omnibrands.de/ bewerben!
Pressekontakt:
Omni Brands GmbH
E-Mail: mailto:kontakt@omnibrands.de
Webseite: https://www.omnibrands.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180526/6092697
OTS: Omni Brands GmbH
Autor folgen