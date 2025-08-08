    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Omni Brands auf Wachstumskurs

    E-Commerce-Unternehmen sucht 10 neue Mitarbeiter für den Standort Eschborn (FOTO)

    Eschborn (ots) - Die Omni Brands GmbH mit Sitz in Eschborn wächst weiter und
    sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zehn neue Mitarbeiter - darunter in den
    Bereichen Grafikdesign, Social Media, Performance-Marketing sowie kaufmännische
    und organisatorische Aufgaben.

    Das Team der Omni Brands GmbH mit den Geschäftsführern Florian Salzer und David
    Jaschenkow betreibt eine der führenden E-Commerce-Marken Europas für
    personalisierte Geschenkartikel. Die Marke bietet eine breite Auswahl an
    Produkten wie Leinwände, Poster und Decken, die Kunden einfach online
    personalisieren können, sodass jedes Produkt zu einem einzigartigen Geschenk
    wird. Die Produkte werden über eigene Online-Shops vertrieben und auf
    Plattformen wie Instagram und TikTok erfolgreich vermarktet.

    Bereits im ersten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von zehn
    Millionen Euro - ein klares Zeichen dafür, wie tragfähig und zukunftsorientiert
    die E-Commerce-Branche ist. Auf dieser Basis gelingt es Omni Brands, planvoll zu
    wachsen und seine Marke nachhaltig auf dem europäischen Markt zu etablieren.

    "Wir wollen Europas führender Anbieter für personalisierte Produkte werden",
    erklärt Geschäftsführer Florian Salzer. "Dafür brauchen wir Menschen, die gerne
    in einem strukturierten Arbeitsumfeld Verantwortung übernehmen."

    Wer bei Omni Brands arbeitet, den erwartet eine strukturierte Einarbeitung, ein
    attraktives Gehalt und echte Karriereperspektiven. Neue Mitarbeiter profitieren
    von einem sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive, denn jede
    Einstellung ist auf eine unbefristete Übernahme ausgerichtet. Ein klar
    strukturiertes Arbeitsumfeld mit definierten Prozessen und Abläufen sorgt zudem
    für Orientierung und Sicherheit im Arbeitsalltag. Das Büro in Eschborn bietet
    eine moderne, gut ausgestattete Arbeitsumgebung - mit klimatisierten Räumen,
    ergonomischen Arbeitsplätzen und aktueller Technik.

    Auch Quereinsteiger finden bei Omni Brands passende Einstiegsmöglichkeiten -
    besonders im Bereich Marketing. Neue Teammitglieder profitieren von einer
    digitalen Schulungsplattform, die exklusives Fachwissen bereitstellt und alle
    wichtigen Abläufe Schritt für Schritt erklärt. So können auch Berufs- und
    Quereinsteiger innerhalb kürzester Zeit eingearbeitet werden und frühzeitig
    Verantwortung in ihrem Aufgabenbereich übernehmen.

    Interessierte Bewerber können sich unter http://karriere.omnibrands.de und
    https://www.omnibrands.de/ bewerben!

