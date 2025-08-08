JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Angesichts eines Kursrutsches am Berichtstag spricht Analyst David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem "sehr attraktiven Einstiegszeitpunkt". Mit seinem Rüstungsgeschäft stehe der Konzern ab September vor einigen Monaten mit einem außergewöhnlich guten Nachrichtenfluss. Der Experte glaubt nicht, dass ein mögliches Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin in den kommenden Tagen etwas an den geplanten deutschen Rüstungsinvestitionen ändern wird./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 1.701EUR auf Tradegate (08. August 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2250
Kursziel alt: 2250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2250
Kursziel alt: 2250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte