JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Nach den zuvor bekannten Eckdaten hätten Details und die zukünftigen Gewinntreiber im Fokus gestanden, schrieb Kamran M Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick falle das reduzierte Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr auf. Er fürchtet daher Gewinnmitnahmen nach der Aktienrally, bleibt aber insgesamt positiv für die Aktie gestimmt. Der Investorentag im Dezember könne weitere Impulse setzen./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,94 % und einem Kurs von 563EUR auf Tradegate (08. August 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
