JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Nach den zuvor bekannten Eckdaten hätten Details und die zukünftigen Gewinntreiber im Fokus gestanden, schrieb Kamran M Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick falle das reduzierte Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr auf. Er fürchtet daher Gewinnmitnahmen nach der Aktienrally, bleibt aber insgesamt positiv für die Aktie gestimmt. Der Investorentag im Dezember könne weitere Impulse setzen./rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:51 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,94 % und einem Kurs von 563EUR auf Tradegate (08. August 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 650

Kursziel alt: 650

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 650,00 € , was eine Steigerung von +14,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer