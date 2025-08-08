WARBURG RESEARCH stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe es im zweiten Quartal bei dem IT-Dienstleister Anzeichen einer Verbesserung gegeben, schrieb Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Rückgang des Vorsteuergewinns sei geringer ausgefallen als im Auftaktquartal./rob/tih/menVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,93 % und einem Kurs von 41,74EUR auf Tradegate (08. August 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

