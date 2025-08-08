    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück
    RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 572 Euro belassen. Das zweite Quartal habe den zuvor vorgestellten, positiv ausgefallenen Eckdaten entsprochen, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies noch darauf, dass die Aktie im Vorfeld der Zahlen stark abgeschnitten habe, was auch mit einer Sektorrotation zu tun habe./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:46 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:46 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,94 % und einem Kurs von 563EUR auf Tradegate (08. August 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.




