Firefly explodiert an der Börse – Raketenstart mit Milliardenpotenzial

CEO Jason Kim erklärte gegenüber Bloomberg: "Firefly hat all diese Erfolge erzielt, die uns in eine gute Position für den Börsengang gebracht haben." Die frischen Mittel sollen vor allem in die Beschleunigung der Alpha-Raketenproduktion und die Weiterentwicklung der Produktlinien fließen.

Firefly Aerospace ist mit einem Paukenschlag an der Nasdaq gestartet. Die Aktie des Raumfahrtunternehmens schloss zum IPO-Tag bei 60,35 US-Dollar – ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 45 US-Dollar. Mit der Platzierung von 19,3 Millionen Aktien nahm Firefly 868 Millionen US-Dollar ein und erreichte eine Marktkapitalisierung von rund 9 Milliarden US-Dollar. Laut Bloomberg wurde das Emissionsvolumen mehr als 20-fach überzeichnet. Am Freitag setzen vorbörslich bereits erste Gewinnmitnahmen ein, die Aktie notiert zweistellig im Minus.

Firefly wurde 2014 vom SpaceX-Veteranen Tom Markusic gegründet und musste nach finanziellen Rückschlägen und einer Insolvenz 2017 neu aufgestellt werden. Seitdem hat sich das Unternehmen mit seinem Mix aus Kleinraketen, Satelliten und Mondmissionen neu positioniert – und Anfang 2025 für Schlagzeilen gesorgt: In Kooperation mit der NASA landete Firefly als erstes privates Unternehmen erfolgreich ein autonomes Raumfahrzeug ("Blue Ghost") auf dem Mond.

Trotz des Erfolgs schreibt Firefly noch rote Zahlen. Der Nettoverlust lag per März bei 60,1 Millionen US-Dollar. Der Umsatz wuchs 2024 um 10 Prozent auf 60,8 Millionen US-Dollar, allein im ersten Quartal 2025 wurden 55,9 Millionen US-Dollar umgesetzt. Der Auftragsbestand habe sich dank staatlicher und privater Verträge nahezu verdoppelt.

Der IPO bedeutet auch einen Geldregen für Altaktionäre. Markusic ist nun mit 748 Millionen US-Dollar der größte Einzelaktionär. Die gemeinnützige Astera-Stiftung von Krypto-Milliardär Jed McCaleb hält ein Paket im Wert von knapp 790 Millionen US-Dollar. CEO Kim selbst besitzt laut Bloomberg keine Stammaktien, verfügt aber über leistungsabhängige Optionen im Wert von bis zu 170 Millionen US-Dollar – sobald Bewertungsziele bis zu 5 Milliarden US-Dollar erreicht werden.

Firefly konkurriert mit SpaceX, Rocket Lab, Northrop Grumman und weiteren Raumfahrt-Firmen. Mit der in Entwicklung befindlichen Eclipse-Rakete zielt Firefly künftig auf größere Nutzlasten – und auf die Falcon 9 von Elon Musk.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





