    Munich Re sacken ab - Ziehen Sektor mit sich

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursgewinne bei Munich Re nach Preisrückgang gesenkt
    • Aktien fielen um 8% auf 559,40 Euro im DAX
    • Analysten sehen Disziplin bei Geschäftserneuerungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts eines Preisrückgangs bei erneuerten Verträgen der Munich Re haben Investoren am Freitag Kursgewinne mitgenommen. Für die Papiere des Rückversicherers, die sich am Vortag noch dem Rekordhoch vom April bei 615,80 Euro stark angenähert hatten, ging es im frühen Handel um acht Prozent nach unten auf 559,40 Euro. Damit waren Munich Re der mit Abstand schwächte Wert im leicht nachgebenden, deutsche Leitindex Dax .

    Bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern wie Allianz und Generali zum 1. Juli sanken die Preise für Rückversicherungsschutz risikobereinigt um 2,5 Prozent. Die Munich Re verzichtete daher auf Geschäft, das Volumen ging um 3,2 Prozent zurück. Über alle bisherigen Erneuerungsrunden seit Januar verzeichnete die Munich Re damit einen bereinigten Preisrückgang um 1,2 Prozent.

    Das zog den gesamten europäischen Versicherungssektor mit nach unten. Am deutschen Markt reichten die Verluste für Hannover Rück , Allianz und Talanx bis zu dreieinhalb Prozent. In Zürich fielen Swiss Re um zwei Prozent, in Paris hielten sich Scor-Aktien mit minus 0,6 Prozent noch vergleichsweise gut.

    Analysten reagierten derweil gelassen. Mit dem Verzicht auf weniger profitables Neugeschäft zeige Munich Re "Disziplin", merkte Analyst Philip Kett von der Bank Jefferies in einer Schnelleinschätzung an. Experte Thorsten Wenzel von der DZ Bank schrieb, die Vertragserneuerungen im Juni und Juli bestätigten, "dass der Peak im Rückversicherungszyklus zwar überschritten, das Preisniveau aber weiterhin attraktiv ist".

    Die Kursverluste im Sektor der Assekuranzen am Freitag folgen auf zuletzt immer neue Höchststände. So war der Stoxx Europe 600 Versicherungssektor am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegen. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus noch immer 20 Prozent, übertroffen nur vom Bankensektor, der doppelt so stark zugelegt hat./bek/la/mis

     

    dpa-AFX
