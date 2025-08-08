JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 390 auf 400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten zum zweiten Quartal seine Schätzungen für die großen Ölkonzerne an. Er äußerte weiterhin konjunkturelle Bedenken mit Blick auf den Jahreswechsel 2025/26 und geht davon aus, dass sinkende Ölpreise die Unternehmen zunehmend unter Druck setzen werden. Shell bleibt sein "Top Pick" wegen der geplanten Aktienrückkäufe, disziplinierter Investitionen und einer soliden Bilanz. BP gehöre zu den Unternehmen, die im vergangenen Quartal die Erwartungen am deutlichsten übertroffen hätten./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:23 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 4,876EUR auf Tradegate (08. August 2025, 10:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giacomo Romeo

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 3,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



