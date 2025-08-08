    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 58 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten zum zweiten Quartal seine Schätzungen für die großen Ölkonzerne an. Er äußerte weiterhin konjunkturelle Bedenken mit Blick auf den Jahreswechsel 2025/26 und geht davon aus, dass sinkende Ölpreise die Unternehmen zunehmend unter Druck setzen werden. Shell bleibt sein "Top Pick" wegen der geplanten Aktienrückkäufe, disziplinierter Investitionen und einer soliden Bilanz./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:23 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 52,46EUR auf Tradegate (08. August 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Giacomo Romeo
    Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 57
    Kursziel alt: 58
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


