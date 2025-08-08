JEFFERIES stuft Nutrien auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen von 66 auf 61 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gewinn je Aktie (EPS) habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund habe der Konzern den Umsatzausblick für Kalidünger angehoben. Düngemittel dürften kurzfristig knapp bleiben, doch er sorgt sich wegen der Konjunkturlage und hoher Preise um die Nachfrage./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:44 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:44 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 47,89EUR auf Tradegate (08. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Laurence Alexander

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 66

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

