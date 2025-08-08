HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Positiv'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 70 auf 68 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die schwer abzusehende Entwicklung im Geschäft mit refraktiven Lasern mit China bleibe der größte Quell der Unsicherheit bei dem Medizintechnikunternehmen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine neuen Schätzungen berücksichtigten zudem stärkere Belastungen von der Währungsseite. Andererseits schienen die Ergebnisse langsam die Talsohle zu erreichen./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:30 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:30 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 43,26EUR auf Tradegate (08. August 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.





