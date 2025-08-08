    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KI im Handwerksalltag

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum klare Prozesse wichtiger sind als smarte Tools (FOTO)

    Herford (ots) - Ob digitale Zeiterfassung, automatische Angebotserstellung oder
    KI-gestützte Einsatzplanung: Neue Tools für das Handwerk versprechen Effizienz
    und Entlastung. Doch in der Praxis zeigt sich: Ohne klare Prozesse bringen
    selbst die besten Technologien wenig. Statt echtem Fortschritt gibt es Frust,
    Mehraufwand und Datenchaos - gerade in Betrieben, die ohnehin stark ausgelastet
    sind.

    KI kann viel, aber nur, wenn der Betrieb genau weiß, was er braucht und wie
    Abläufe sinnvoll miteinander verzahnt sind. In diesem Beitrag erfahren Sie,
    warum strukturierte Prozesse die eigentliche Basis für jede digitale Innovation
    sind und wie Handwerksbetriebe Technologie gezielt einsetzen, ohne sich im
    Tool-Dschungel zu verlieren.

    Das zeichnet Struktur in Handwerksunternehmen aus

    Künstliche Intelligenz verspricht zahlreiche Erleichterungen für
    Handwerksbetriebe. Durch die Automatisierung von Prozessen sollen Kapazitäten
    freigesetzt werden, die die Mitarbeiter entlasten und Kosten reduzieren. Kein
    Wunder also, dass viele Unternehmen die vielversprechende Technologie
    ausprobieren möchten. Doch zuvor stellt sich die Frage, was die KI eigentlich
    alles kann. Das ist problematisch, denn in dieser Reihenfolge ist die
    Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Implementierung von KI-basierten Tools mehr
    Probleme als Vorzüge schafft.

    Besser ist es, zunächst die eigenen Strukturen zu analysieren. Mit Strukturen
    sind dabei klar definierte Abläufe gemeint, beispielsweise das Anfertigen von
    Gesprächsnotizen nach einem Kundentelefonat oder das Eintragen der Ergebnisse
    einer Bauabnahme in das Projektmanagementprogramm. Solche Strukturen sind gut
    geeignet, um durch KI automatisiert zu werden. Doch gerade in kleinen
    Handwerksbetrieben mit wenigen Führungskräften verlaufen solche Prozesse oft
    eher chaotisch.

    Beispiele für KI im Handwerksbetrieb

    Auch wenn KI nicht automatisch für mehr Effizienz im Handwerksunternehmen sorgt,
    gibt es dennoch einige vielversprechende Einsatzbereiche. Entsprechende Tools
    können beispielsweise standardisierte, aber dennoch individuelle Antworten für
    Kundenanfragen verfassen. Auch eingehende komplexe Schreiben, etwa von der
    Handwerkskammer oder dem Steuerberater, können von KI-Programmen inhaltlich
    erfasst und auf das Wesentliche reduziert wiedergegeben werden.
    Handwerksbetriebe müssen so deutlich weniger Zeit mit Büroarbeiten verbringen
    und können sich stattdessen verstärkt ihren Kernaufgaben widmen.

    Darüber hinaus lässt sich KI zur Prozessoptimierung nutzen. Sie kann
    beispielsweise damit beauftragt werden, sämtliche Zwischenabnahmen von
    Bauprojekten zu analysieren und zu ermitteln, welche Aspekte häufig beanstandet
    werden. Auf dieser Grundlage lassen sich anschließend Strategien entwickeln, um
    die Abläufe zu verbessern. Darüber hinaus kann KI auch zur
    Produktivitätssteigerung eingesetzt werden. Durch Vorschläge für präziser
    formulierte Fragen oder Aufgabenstellungen lässt sich zum Beispiel
    Schulungsmaterial für Mitarbeiter effizienter gestalten.

    Deshalb ist KI ohne Struktur nicht zielführend

    Wie gut eine KI ihre Aufgaben erfüllt, hängt von den sogenannten Prompts, also
    den Befehlen, mit denen sie angewiesen wird, ab. Damit ein Handwerksbetrieb
    allerdings präzise und eindeutige Prompts verfassen kann, muss er genau wissen,
    was die KI machen soll - anders ausgedrückt braucht es strukturierte Prozesse.

    Wenn zum Beispiel jeder Mitarbeiter Kundenanfragen nach einem anderen Schema
    beantwortet, lässt sich daraus keine allgemeingültige Vorgehensweise für eine
    KI-Technologie ableiten. Die überstürzte Implementierung stellt dann auch keine
    Erleichterung dar, sondern verursacht ganz im Gegenteil Mehrarbeit und
    Datenchaos. Deshalb sind klar definierte Prozesse die Grundvoraussetzung für den
    erfolgreichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Handwerksunternehmen - und
    die Analyse von Abläufen sollte der erste Schritt der Veränderung sein.

    Über Matthias Niehaus:

    Matthias Niehaus ist Gründer und Geschäftsführer der Matthias Niehaus GmbH, die
    sich auf praxisnahe Digitalisierungslösungen für Handwerksbetriebe spezialisiert
    hat. Mit seiner eigenen Erfahrung als Handwerksunternehmer hilft er Betrieben,
    ihre Prozesse zu automatisieren - von der schnelleren Angebotserstellung über
    einfache Projektverwaltung bis zur automatisierten Buchhaltung. Statt Theorie
    bietet er funktionierende Systeme, die Betriebe entlasten, das Wachstum fördern
    und Freiräume schaffen. So unterstützt er Handwerker dabei, echte Unternehmer zu
    werden. Mehr Informationen unter: https://matthias-niehaus.de/

    Pressekontakt:

    Matthias Niehaus GmbH
    Eimterstraße 125
    32049 Herford

    Pressekontakt:
    Ruben Schäfer
    E-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179741/6092713
    OTS: Matthias Niehaus GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    KI im Handwerksalltag Warum klare Prozesse wichtiger sind als smarte Tools (FOTO) Ob digitale Zeiterfassung, automatische Angebotserstellung oder KI-gestützte Einsatzplanung: Neue Tools für das Handwerk versprechen Effizienz und Entlastung. Doch in der Praxis zeigt sich: Ohne klare Prozesse bringen selbst die besten Technologien …