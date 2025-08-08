KI im Handwerksalltag
Warum klare Prozesse wichtiger sind als smarte Tools (FOTO)
Herford (ots) - Ob digitale Zeiterfassung, automatische Angebotserstellung oder
KI-gestützte Einsatzplanung: Neue Tools für das Handwerk versprechen Effizienz
und Entlastung. Doch in der Praxis zeigt sich: Ohne klare Prozesse bringen
selbst die besten Technologien wenig. Statt echtem Fortschritt gibt es Frust,
Mehraufwand und Datenchaos - gerade in Betrieben, die ohnehin stark ausgelastet
sind.
KI kann viel, aber nur, wenn der Betrieb genau weiß, was er braucht und wie
Abläufe sinnvoll miteinander verzahnt sind. In diesem Beitrag erfahren Sie,
warum strukturierte Prozesse die eigentliche Basis für jede digitale Innovation
sind und wie Handwerksbetriebe Technologie gezielt einsetzen, ohne sich im
Tool-Dschungel zu verlieren.
Das zeichnet Struktur in Handwerksunternehmen aus
Künstliche Intelligenz verspricht zahlreiche Erleichterungen für
Handwerksbetriebe. Durch die Automatisierung von Prozessen sollen Kapazitäten
freigesetzt werden, die die Mitarbeiter entlasten und Kosten reduzieren. Kein
Wunder also, dass viele Unternehmen die vielversprechende Technologie
ausprobieren möchten. Doch zuvor stellt sich die Frage, was die KI eigentlich
alles kann. Das ist problematisch, denn in dieser Reihenfolge ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Implementierung von KI-basierten Tools mehr
Probleme als Vorzüge schafft.
Besser ist es, zunächst die eigenen Strukturen zu analysieren. Mit Strukturen
sind dabei klar definierte Abläufe gemeint, beispielsweise das Anfertigen von
Gesprächsnotizen nach einem Kundentelefonat oder das Eintragen der Ergebnisse
einer Bauabnahme in das Projektmanagementprogramm. Solche Strukturen sind gut
geeignet, um durch KI automatisiert zu werden. Doch gerade in kleinen
Handwerksbetrieben mit wenigen Führungskräften verlaufen solche Prozesse oft
eher chaotisch.
Beispiele für KI im Handwerksbetrieb
Auch wenn KI nicht automatisch für mehr Effizienz im Handwerksunternehmen sorgt,
gibt es dennoch einige vielversprechende Einsatzbereiche. Entsprechende Tools
können beispielsweise standardisierte, aber dennoch individuelle Antworten für
Kundenanfragen verfassen. Auch eingehende komplexe Schreiben, etwa von der
Handwerkskammer oder dem Steuerberater, können von KI-Programmen inhaltlich
erfasst und auf das Wesentliche reduziert wiedergegeben werden.
Handwerksbetriebe müssen so deutlich weniger Zeit mit Büroarbeiten verbringen
und können sich stattdessen verstärkt ihren Kernaufgaben widmen.
Darüber hinaus lässt sich KI zur Prozessoptimierung nutzen. Sie kann
beispielsweise damit beauftragt werden, sämtliche Zwischenabnahmen von
Bauprojekten zu analysieren und zu ermitteln, welche Aspekte häufig beanstandet
werden. Auf dieser Grundlage lassen sich anschließend Strategien entwickeln, um
die Abläufe zu verbessern. Darüber hinaus kann KI auch zur
Produktivitätssteigerung eingesetzt werden. Durch Vorschläge für präziser
formulierte Fragen oder Aufgabenstellungen lässt sich zum Beispiel
Schulungsmaterial für Mitarbeiter effizienter gestalten.
Deshalb ist KI ohne Struktur nicht zielführend
Wie gut eine KI ihre Aufgaben erfüllt, hängt von den sogenannten Prompts, also
den Befehlen, mit denen sie angewiesen wird, ab. Damit ein Handwerksbetrieb
allerdings präzise und eindeutige Prompts verfassen kann, muss er genau wissen,
was die KI machen soll - anders ausgedrückt braucht es strukturierte Prozesse.
Wenn zum Beispiel jeder Mitarbeiter Kundenanfragen nach einem anderen Schema
beantwortet, lässt sich daraus keine allgemeingültige Vorgehensweise für eine
KI-Technologie ableiten. Die überstürzte Implementierung stellt dann auch keine
Erleichterung dar, sondern verursacht ganz im Gegenteil Mehrarbeit und
Datenchaos. Deshalb sind klar definierte Prozesse die Grundvoraussetzung für den
erfolgreichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Handwerksunternehmen - und
die Analyse von Abläufen sollte der erste Schritt der Veränderung sein.
Über Matthias Niehaus:
Matthias Niehaus ist Gründer und Geschäftsführer der Matthias Niehaus GmbH, die
sich auf praxisnahe Digitalisierungslösungen für Handwerksbetriebe spezialisiert
hat. Mit seiner eigenen Erfahrung als Handwerksunternehmer hilft er Betrieben,
ihre Prozesse zu automatisieren - von der schnelleren Angebotserstellung über
einfache Projektverwaltung bis zur automatisierten Buchhaltung. Statt Theorie
bietet er funktionierende Systeme, die Betriebe entlasten, das Wachstum fördern
und Freiräume schaffen. So unterstützt er Handwerker dabei, echte Unternehmer zu
werden. Mehr Informationen unter: https://matthias-niehaus.de/
Pressekontakt:
Matthias Niehaus GmbH
Eimterstraße 125
32049 Herford
Pressekontakt:
Ruben Schäfer
E-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179741/6092713
OTS: Matthias Niehaus GmbH
