Warum klare Prozesse wichtiger sind als smarte Tools (FOTO)

Herford (ots) - Ob digitale Zeiterfassung, automatische Angebotserstellung oder

KI-gestützte Einsatzplanung: Neue Tools für das Handwerk versprechen Effizienz

und Entlastung. Doch in der Praxis zeigt sich: Ohne klare Prozesse bringen

selbst die besten Technologien wenig. Statt echtem Fortschritt gibt es Frust,

Mehraufwand und Datenchaos - gerade in Betrieben, die ohnehin stark ausgelastet

sind.



KI kann viel, aber nur, wenn der Betrieb genau weiß, was er braucht und wie

Abläufe sinnvoll miteinander verzahnt sind. In diesem Beitrag erfahren Sie,

warum strukturierte Prozesse die eigentliche Basis für jede digitale Innovation

sind und wie Handwerksbetriebe Technologie gezielt einsetzen, ohne sich im

Tool-Dschungel zu verlieren.





Das zeichnet Struktur in Handwerksunternehmen aus



Künstliche Intelligenz verspricht zahlreiche Erleichterungen für

Handwerksbetriebe. Durch die Automatisierung von Prozessen sollen Kapazitäten

freigesetzt werden, die die Mitarbeiter entlasten und Kosten reduzieren. Kein

Wunder also, dass viele Unternehmen die vielversprechende Technologie

ausprobieren möchten. Doch zuvor stellt sich die Frage, was die KI eigentlich

alles kann. Das ist problematisch, denn in dieser Reihenfolge ist die

Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Implementierung von KI-basierten Tools mehr

Probleme als Vorzüge schafft.



Besser ist es, zunächst die eigenen Strukturen zu analysieren. Mit Strukturen

sind dabei klar definierte Abläufe gemeint, beispielsweise das Anfertigen von

Gesprächsnotizen nach einem Kundentelefonat oder das Eintragen der Ergebnisse

einer Bauabnahme in das Projektmanagementprogramm. Solche Strukturen sind gut

geeignet, um durch KI automatisiert zu werden. Doch gerade in kleinen

Handwerksbetrieben mit wenigen Führungskräften verlaufen solche Prozesse oft

eher chaotisch.



Beispiele für KI im Handwerksbetrieb



Auch wenn KI nicht automatisch für mehr Effizienz im Handwerksunternehmen sorgt,

gibt es dennoch einige vielversprechende Einsatzbereiche. Entsprechende Tools

können beispielsweise standardisierte, aber dennoch individuelle Antworten für

Kundenanfragen verfassen. Auch eingehende komplexe Schreiben, etwa von der

Handwerkskammer oder dem Steuerberater, können von KI-Programmen inhaltlich

erfasst und auf das Wesentliche reduziert wiedergegeben werden.

Handwerksbetriebe müssen so deutlich weniger Zeit mit Büroarbeiten verbringen

und können sich stattdessen verstärkt ihren Kernaufgaben widmen.



Darüber hinaus lässt sich KI zur Prozessoptimierung nutzen. Sie kann

beispielsweise damit beauftragt werden, sämtliche Zwischenabnahmen von

Bauprojekten zu analysieren und zu ermitteln, welche Aspekte häufig beanstandet

werden. Auf dieser Grundlage lassen sich anschließend Strategien entwickeln, um

die Abläufe zu verbessern. Darüber hinaus kann KI auch zur

Produktivitätssteigerung eingesetzt werden. Durch Vorschläge für präziser

formulierte Fragen oder Aufgabenstellungen lässt sich zum Beispiel

Schulungsmaterial für Mitarbeiter effizienter gestalten.



Deshalb ist KI ohne Struktur nicht zielführend



Wie gut eine KI ihre Aufgaben erfüllt, hängt von den sogenannten Prompts, also

den Befehlen, mit denen sie angewiesen wird, ab. Damit ein Handwerksbetrieb

allerdings präzise und eindeutige Prompts verfassen kann, muss er genau wissen,

was die KI machen soll - anders ausgedrückt braucht es strukturierte Prozesse.



Wenn zum Beispiel jeder Mitarbeiter Kundenanfragen nach einem anderen Schema

beantwortet, lässt sich daraus keine allgemeingültige Vorgehensweise für eine

KI-Technologie ableiten. Die überstürzte Implementierung stellt dann auch keine

Erleichterung dar, sondern verursacht ganz im Gegenteil Mehrarbeit und

Datenchaos. Deshalb sind klar definierte Prozesse die Grundvoraussetzung für den

erfolgreichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Handwerksunternehmen - und

die Analyse von Abläufen sollte der erste Schritt der Veränderung sein.



Über Matthias Niehaus:



Matthias Niehaus ist Gründer und Geschäftsführer der Matthias Niehaus GmbH, die

sich auf praxisnahe Digitalisierungslösungen für Handwerksbetriebe spezialisiert

hat. Mit seiner eigenen Erfahrung als Handwerksunternehmer hilft er Betrieben,

ihre Prozesse zu automatisieren - von der schnelleren Angebotserstellung über

einfache Projektverwaltung bis zur automatisierten Buchhaltung. Statt Theorie

bietet er funktionierende Systeme, die Betriebe entlasten, das Wachstum fördern

und Freiräume schaffen. So unterstützt er Handwerker dabei, echte Unternehmer zu

werden. Mehr Informationen unter: https://matthias-niehaus.de/



