Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung (FOTO)

Eschborn (ots) - Der Mangel an qualifizierten Fachkräften bleibt eine der

größten Herausforderungen für Unternehmen in Deutschland. Das zeigt die aktuelle

Randstad-ifo-HR-Befragung für das zweite Quartal 2025. Besonders betroffen sind

Betriebe auf der Suche nach Mitarbeitenden mit abgeschlossener Berufsausbildung:

77 % der befragten Unternehmen geben an, hier einen sehr starken bzw. eher

starken Mangel zu spüren.



Doch auch für andere Qualifikationsniveaus berichten viele Unternehmen von

großen Engpässen:





- 58 % spüren einen Mangel bei Fachwirten, Meistern oder anderenWeiterbildungsabschlüssen- 51 % sehen einen Engpass bei Schulabgängern bzw. Auszubildenden- 47 % bei Hochschulabsolventen- 22 % bei Hilfskräften ohne Berufsausbildung.Mangel an qualifizierten Arbeitskräften trifft die Industrie am härtestenDer Arbeitskräftemangel in der Industrie ist besonders akut: Hier berichtenUnternehmen durchgängig von einem überdurchschnittlich starken Mangel (55 %)über alle Qualifikationsstufen hinweg. Der Mangel ist etwas niedriger imDienstleistungssektor (51 %) - und im Handel machen fehlende Arbeitskräfte 45 %der Unternehmen zu schaffen. Im Größenklassenvergleich ist in Großunternehmenmit mehr als 500 Mitarbeitenden der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräftenbesonders hoch."Diese Zahlen bestätigen, was sich seit Jahren abzeichnet: Der Arbeitsmarkt istvor allem im Bereich der Fachkräfte stark umkämpft. Eine kurzfristige Linderungfür diese Situation ist aktuell nicht in Sicht. Unternehmen sind daher gutberaten, heute noch gezielter in die Bindung und Weiterbildung ihrer bestehendenMitarbeitenden zu investieren", sagt Christoph Kahlenberg, Manager Akademie &Arbeitsmarktprojekte bei Randstad Deutschland.Interne Qualifizierung wird zur strategischen Aufgabe"Denn bei einer Knappheit an Arbeitskräften ist es entscheidend, Talente imeigenen Unternehmen zu erkennen, zu entwickeln und langfristig zu halten. Nur solässt sich die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens sichern, wennPersonal nur schwer zu rekrutieren ist", so Christoph Kahlenberg weiter. "Umsich zukunftsfest aufzustellen, sollten Unternehmen Qualifizierung alsstrategisches Instrument verstehen. Durch interne Weiterbildungsangebote lassensich Kompetenzen gezielt aufbauen und neue Aufgaben intern besetzen. Dasreduziert nicht nur die Abhängigkeit vom externen Arbeitsmarkt, sondern stärktauch die Motivation und Bindung der Belegschaft."Über die Randstad-ifo-HR-BefragungDie vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Randstad-ifo-HR-Befragung Q2 2025 (