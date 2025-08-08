    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRandstad AktievorwärtsNachrichten zu Randstad

    Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung (FOTO)

    Eschborn (ots) - Der Mangel an qualifizierten Fachkräften bleibt eine der
    größten Herausforderungen für Unternehmen in Deutschland. Das zeigt die aktuelle
    Randstad-ifo-HR-Befragung für das zweite Quartal 2025. Besonders betroffen sind
    Betriebe auf der Suche nach Mitarbeitenden mit abgeschlossener Berufsausbildung:
    77 % der befragten Unternehmen geben an, hier einen sehr starken bzw. eher
    starken Mangel zu spüren.

    Doch auch für andere Qualifikationsniveaus berichten viele Unternehmen von
    großen Engpässen:

    - 58 % spüren einen Mangel bei Fachwirten, Meistern oder anderen
    Weiterbildungsabschlüssen
    - 51 % sehen einen Engpass bei Schulabgängern bzw. Auszubildenden
    - 47 % bei Hochschulabsolventen
    - 22 % bei Hilfskräften ohne Berufsausbildung.

    Mangel an qualifizierten Arbeitskräften trifft die Industrie am härtesten

    Der Arbeitskräftemangel in der Industrie ist besonders akut: Hier berichten
    Unternehmen durchgängig von einem überdurchschnittlich starken Mangel (55 %)
    über alle Qualifikationsstufen hinweg. Der Mangel ist etwas niedriger im
    Dienstleistungssektor (51 %) - und im Handel machen fehlende Arbeitskräfte 45 %
    der Unternehmen zu schaffen. Im Größenklassenvergleich ist in Großunternehmen
    mit mehr als 500 Mitarbeitenden der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften
    besonders hoch.

    "Diese Zahlen bestätigen, was sich seit Jahren abzeichnet: Der Arbeitsmarkt ist
    vor allem im Bereich der Fachkräfte stark umkämpft. Eine kurzfristige Linderung
    für diese Situation ist aktuell nicht in Sicht. Unternehmen sind daher gut
    beraten, heute noch gezielter in die Bindung und Weiterbildung ihrer bestehenden
    Mitarbeitenden zu investieren", sagt Christoph Kahlenberg, Manager Akademie &
    Arbeitsmarktprojekte bei Randstad Deutschland.

    Interne Qualifizierung wird zur strategischen Aufgabe

    "Denn bei einer Knappheit an Arbeitskräften ist es entscheidend, Talente im
    eigenen Unternehmen zu erkennen, zu entwickeln und langfristig zu halten. Nur so
    lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens sichern, wenn
    Personal nur schwer zu rekrutieren ist", so Christoph Kahlenberg weiter. "Um
    sich zukunftsfest aufzustellen, sollten Unternehmen Qualifizierung als
    strategisches Instrument verstehen. Durch interne Weiterbildungsangebote lassen
    sich Kompetenzen gezielt aufbauen und neue Aufgaben intern besetzen. Das
    reduziert nicht nur die Abhängigkeit vom externen Arbeitsmarkt, sondern stärkt
    auch die Motivation und Bindung der Belegschaft."

    Über die Randstad-ifo-HR-Befragung

    Die vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Randstad-ifo-HR-Befragung Q2 2025 (
    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
