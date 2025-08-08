Gesucht
Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung (FOTO)
Eschborn (ots) - Der Mangel an qualifizierten Fachkräften bleibt eine der
größten Herausforderungen für Unternehmen in Deutschland. Das zeigt die aktuelle
Randstad-ifo-HR-Befragung für das zweite Quartal 2025. Besonders betroffen sind
Betriebe auf der Suche nach Mitarbeitenden mit abgeschlossener Berufsausbildung:
77 % der befragten Unternehmen geben an, hier einen sehr starken bzw. eher
starken Mangel zu spüren.
Doch auch für andere Qualifikationsniveaus berichten viele Unternehmen von
großen Engpässen:
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften trifft die Industrie am härtesten
Der Arbeitskräftemangel in der Industrie ist besonders akut: Hier berichten
Unternehmen durchgängig von einem überdurchschnittlich starken Mangel (55 %)
über alle Qualifikationsstufen hinweg. Der Mangel ist etwas niedriger im
Dienstleistungssektor (51 %) - und im Handel machen fehlende Arbeitskräfte 45 %
der Unternehmen zu schaffen. Im Größenklassenvergleich ist in Großunternehmen
mit mehr als 500 Mitarbeitenden der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften
besonders hoch.
"Diese Zahlen bestätigen, was sich seit Jahren abzeichnet: Der Arbeitsmarkt ist
vor allem im Bereich der Fachkräfte stark umkämpft. Eine kurzfristige Linderung
für diese Situation ist aktuell nicht in Sicht. Unternehmen sind daher gut
beraten, heute noch gezielter in die Bindung und Weiterbildung ihrer bestehenden
Mitarbeitenden zu investieren", sagt Christoph Kahlenberg, Manager Akademie &
Arbeitsmarktprojekte bei Randstad Deutschland.
Interne Qualifizierung wird zur strategischen Aufgabe
"Denn bei einer Knappheit an Arbeitskräften ist es entscheidend, Talente im
eigenen Unternehmen zu erkennen, zu entwickeln und langfristig zu halten. Nur so
lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens sichern, wenn
Personal nur schwer zu rekrutieren ist", so Christoph Kahlenberg weiter. "Um
sich zukunftsfest aufzustellen, sollten Unternehmen Qualifizierung als
strategisches Instrument verstehen. Durch interne Weiterbildungsangebote lassen
sich Kompetenzen gezielt aufbauen und neue Aufgaben intern besetzen. Das
reduziert nicht nur die Abhängigkeit vom externen Arbeitsmarkt, sondern stärkt
auch die Motivation und Bindung der Belegschaft."
Über die Randstad-ifo-HR-Befragung
Die vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Randstad-ifo-HR-Befragung Q2 2025 (
