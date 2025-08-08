LEPAS L4 gibt sein Debüt in Übersee und öffnet ein neues Tor zum "exquisiten Leben und selbstgefälligen Reisen" für die globale Jugend

Wuhu, China (ots/PRNewswire) - Kürzlich hatte der L4, das Debütmodell der Smart

Series unter der Marke LEPAS der Chery Group, seinen ersten Auftritt in Übersee

auf der Jakarta International Motor Show in Indonesien. Mit seinem stilvollen,

wendigen, raffinierten und einzigartig ausdrucksstarken Design eröffnet der L4

jungen Menschen auf der ganzen Welt ein neues Tor zu einem "exquisiten Leben und

selbstgefälligem Reisen".



Der L4 lief am 16. Juli im chinesischen Werk von Chery vom Band und begann damit

offiziell seine Weltreise. Der L4 ist vollgepackt mit Spitzentechnologie und

verfügt über ein zentrales 13,2-Zoll-Bedien- und Instrumentendisplay, gepaart

mit dem Snapdragon 8155-Cockpit-Chip und einem exklusiven intelligenten APA +

L2-Fahrerlebnis, das fortschrittliche Technologie in jedes Detail bringt.





Der L4 ist flexibel und benutzerfreundlich und bietet 31 Ablagefächer (34 in der

BEV-Version), umklappbare Rücksitze, vielseitige Grundrisse und elastische

Netztaschen für die unterschiedlichsten Alltagsanforderungen. Die

Anpassungsfähigkeit an das jeweilige Szenario ist ebenfalls beeindruckend: Mit

einer Anhängelast von 750 kg, einem Dachgepäckträger, einer Dashcam, abnehmbarer

Campingbeleuchtung, hervorragender Befahrbarkeit und umfangreichem Zubehör kann

er mühelos zwischen Stadtverkehr und Outdoor-Abenteuern wechseln.



Über seine robuste Ausstattung hinaus will das L4 ein "modischer Begleiter" für

junge Menschen sein, die die Welt entdecken.



Sein Äußeres ist von der "Leoparden-Ästhetik" inspiriert, die die dynamischen

Muskellinien des Leoparden mit den Scheinwerfern mit vertikalen Pupillen

kombiniert und so ein Gleichgewicht zwischen raffinierter Funktionalität und

visueller Anziehungskraft schafft. Der Innenraum bietet einen "exquisiten

dritten Raum", in dem sanfte Farbpaletten und hautfreundliche Materialien

harmonisch zusammenwirken, um eine "heilende Kabine" für Solo-Pendler und eine

"Selfie-freundliche Zone" für Ausflüge mit Freunden zu schaffen. Intelligente

Funktionen wie ein Sprachassistent bringen hochentwickelte Intelligenz in den

Mainstream und vereinen Stil mit Substanz.



Was den L4 dazu befähigt, ein raffiniertes Reiseerlebnis zu bieten, ist die

systematische Stärke der Chery Group. Im Jahr 2025 rangierte Chery auf Platz 233

der Fortune Global 500-Liste, und die kumulierten Exporte überstiegen 5

Millionen Einheiten - damit war Chery die erste chinesische Automarke, die

diesen Meilenstein erreichte.



L4 wurde mit Chery's globalem Netzwerk von Forschungs- und Entwicklungszentren,

einer durchgängigen Lieferkette und einer Nutzerbasis von über 17 Millionen

Menschen weltweit geboren. Ob für urbane Lifestyle-Frauen, junge Berufstätige,

frisch Verheiratete oder Freiberufler - der L4 ist eine Reiselösung, die

Qualität mit Individualität verbindet.



