    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAPA Corporation AktievorwärtsNachrichten zu APA Corporation
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    LEPAS L4 gibt sein Debüt in Übersee und öffnet ein neues Tor zum "exquisiten Leben und selbstgefälligen Reisen" für die globale Jugend

    Wuhu, China (ots/PRNewswire) - Kürzlich hatte der L4, das Debütmodell der Smart
    Series unter der Marke LEPAS der Chery Group, seinen ersten Auftritt in Übersee
    auf der Jakarta International Motor Show in Indonesien. Mit seinem stilvollen,
    wendigen, raffinierten und einzigartig ausdrucksstarken Design eröffnet der L4
    jungen Menschen auf der ganzen Welt ein neues Tor zu einem "exquisiten Leben und
    selbstgefälligem Reisen".

    Der L4 lief am 16. Juli im chinesischen Werk von Chery vom Band und begann damit
    offiziell seine Weltreise. Der L4 ist vollgepackt mit Spitzentechnologie und
    verfügt über ein zentrales 13,2-Zoll-Bedien- und Instrumentendisplay, gepaart
    mit dem Snapdragon 8155-Cockpit-Chip und einem exklusiven intelligenten APA +
    L2-Fahrerlebnis, das fortschrittliche Technologie in jedes Detail bringt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apache Corporation!
    Long
    18,33€
    Basispreis
    1,36
    Ask
    × 12,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    20,85€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 12,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der L4 ist flexibel und benutzerfreundlich und bietet 31 Ablagefächer (34 in der
    BEV-Version), umklappbare Rücksitze, vielseitige Grundrisse und elastische
    Netztaschen für die unterschiedlichsten Alltagsanforderungen. Die
    Anpassungsfähigkeit an das jeweilige Szenario ist ebenfalls beeindruckend: Mit
    einer Anhängelast von 750 kg, einem Dachgepäckträger, einer Dashcam, abnehmbarer
    Campingbeleuchtung, hervorragender Befahrbarkeit und umfangreichem Zubehör kann
    er mühelos zwischen Stadtverkehr und Outdoor-Abenteuern wechseln.

    Über seine robuste Ausstattung hinaus will das L4 ein "modischer Begleiter" für
    junge Menschen sein, die die Welt entdecken.

    Sein Äußeres ist von der "Leoparden-Ästhetik" inspiriert, die die dynamischen
    Muskellinien des Leoparden mit den Scheinwerfern mit vertikalen Pupillen
    kombiniert und so ein Gleichgewicht zwischen raffinierter Funktionalität und
    visueller Anziehungskraft schafft. Der Innenraum bietet einen "exquisiten
    dritten Raum", in dem sanfte Farbpaletten und hautfreundliche Materialien
    harmonisch zusammenwirken, um eine "heilende Kabine" für Solo-Pendler und eine
    "Selfie-freundliche Zone" für Ausflüge mit Freunden zu schaffen. Intelligente
    Funktionen wie ein Sprachassistent bringen hochentwickelte Intelligenz in den
    Mainstream und vereinen Stil mit Substanz.

    Was den L4 dazu befähigt, ein raffiniertes Reiseerlebnis zu bieten, ist die
    systematische Stärke der Chery Group. Im Jahr 2025 rangierte Chery auf Platz 233
    der Fortune Global 500-Liste, und die kumulierten Exporte überstiegen 5
    Millionen Einheiten - damit war Chery die erste chinesische Automarke, die
    diesen Meilenstein erreichte.

    L4 wurde mit Chery's globalem Netzwerk von Forschungs- und Entwicklungszentren,
    einer durchgängigen Lieferkette und einer Nutzerbasis von über 17 Millionen
    Menschen weltweit geboren. Ob für urbane Lifestyle-Frauen, junge Berufstätige,
    frisch Verheiratete oder Freiberufler - der L4 ist eine Reiselösung, die
    Qualität mit Individualität verbindet.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746641/1.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lepas-l4-gibt-se
    in-debut-in-ubersee-und-offnet-ein-neues-tor-zum-exquisiten-leben-und-selbstgefa
    lligen-reisen-fur-die-globale-jugend-302525110.html

    Pressekontakt:

    Kelvin,
    +86-13602457596,
    tanpeiwen@mychery.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180389/6092723
    OTS: Chery Group




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LEPAS L4 gibt sein Debüt in Übersee und öffnet ein neues Tor zum "exquisiten Leben und selbstgefälligen Reisen" für die globale Jugend Kürzlich hatte der L4, das Debütmodell der Smart Series unter der Marke LEPAS der Chery Group, seinen ersten Auftritt in Übersee auf der Jakarta International Motor Show in Indonesien. Mit seinem stilvollen, wendigen, raffinierten und einzigartig …