LEPAS L4 gibt sein Debüt in Übersee und öffnet ein neues Tor zum "exquisiten Leben und selbstgefälligen Reisen" für die globale Jugend
Wuhu, China (ots/PRNewswire) - Kürzlich hatte der L4, das Debütmodell der Smart
Series unter der Marke LEPAS der Chery Group, seinen ersten Auftritt in Übersee
auf der Jakarta International Motor Show in Indonesien. Mit seinem stilvollen,
wendigen, raffinierten und einzigartig ausdrucksstarken Design eröffnet der L4
jungen Menschen auf der ganzen Welt ein neues Tor zu einem "exquisiten Leben und
selbstgefälligem Reisen".
Der L4 lief am 16. Juli im chinesischen Werk von Chery vom Band und begann damit
offiziell seine Weltreise. Der L4 ist vollgepackt mit Spitzentechnologie und
verfügt über ein zentrales 13,2-Zoll-Bedien- und Instrumentendisplay, gepaart
mit dem Snapdragon 8155-Cockpit-Chip und einem exklusiven intelligenten APA +
L2-Fahrerlebnis, das fortschrittliche Technologie in jedes Detail bringt.
Series unter der Marke LEPAS der Chery Group, seinen ersten Auftritt in Übersee
auf der Jakarta International Motor Show in Indonesien. Mit seinem stilvollen,
wendigen, raffinierten und einzigartig ausdrucksstarken Design eröffnet der L4
jungen Menschen auf der ganzen Welt ein neues Tor zu einem "exquisiten Leben und
selbstgefälligem Reisen".
Der L4 lief am 16. Juli im chinesischen Werk von Chery vom Band und begann damit
offiziell seine Weltreise. Der L4 ist vollgepackt mit Spitzentechnologie und
verfügt über ein zentrales 13,2-Zoll-Bedien- und Instrumentendisplay, gepaart
mit dem Snapdragon 8155-Cockpit-Chip und einem exklusiven intelligenten APA +
L2-Fahrerlebnis, das fortschrittliche Technologie in jedes Detail bringt.
Anzeige
Präsentiert von
Der L4 ist flexibel und benutzerfreundlich und bietet 31 Ablagefächer (34 in der
BEV-Version), umklappbare Rücksitze, vielseitige Grundrisse und elastische
Netztaschen für die unterschiedlichsten Alltagsanforderungen. Die
Anpassungsfähigkeit an das jeweilige Szenario ist ebenfalls beeindruckend: Mit
einer Anhängelast von 750 kg, einem Dachgepäckträger, einer Dashcam, abnehmbarer
Campingbeleuchtung, hervorragender Befahrbarkeit und umfangreichem Zubehör kann
er mühelos zwischen Stadtverkehr und Outdoor-Abenteuern wechseln.
Über seine robuste Ausstattung hinaus will das L4 ein "modischer Begleiter" für
junge Menschen sein, die die Welt entdecken.
Sein Äußeres ist von der "Leoparden-Ästhetik" inspiriert, die die dynamischen
Muskellinien des Leoparden mit den Scheinwerfern mit vertikalen Pupillen
kombiniert und so ein Gleichgewicht zwischen raffinierter Funktionalität und
visueller Anziehungskraft schafft. Der Innenraum bietet einen "exquisiten
dritten Raum", in dem sanfte Farbpaletten und hautfreundliche Materialien
harmonisch zusammenwirken, um eine "heilende Kabine" für Solo-Pendler und eine
"Selfie-freundliche Zone" für Ausflüge mit Freunden zu schaffen. Intelligente
Funktionen wie ein Sprachassistent bringen hochentwickelte Intelligenz in den
Mainstream und vereinen Stil mit Substanz.
Was den L4 dazu befähigt, ein raffiniertes Reiseerlebnis zu bieten, ist die
systematische Stärke der Chery Group. Im Jahr 2025 rangierte Chery auf Platz 233
der Fortune Global 500-Liste, und die kumulierten Exporte überstiegen 5
Millionen Einheiten - damit war Chery die erste chinesische Automarke, die
diesen Meilenstein erreichte.
L4 wurde mit Chery's globalem Netzwerk von Forschungs- und Entwicklungszentren,
einer durchgängigen Lieferkette und einer Nutzerbasis von über 17 Millionen
Menschen weltweit geboren. Ob für urbane Lifestyle-Frauen, junge Berufstätige,
frisch Verheiratete oder Freiberufler - der L4 ist eine Reiselösung, die
Qualität mit Individualität verbindet.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746641/1.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lepas-l4-gibt-se
in-debut-in-ubersee-und-offnet-ein-neues-tor-zum-exquisiten-leben-und-selbstgefa
lligen-reisen-fur-die-globale-jugend-302525110.html
Pressekontakt:
Kelvin,
+86-13602457596,
tanpeiwen@mychery.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180389/6092723
OTS: Chery Group
BEV-Version), umklappbare Rücksitze, vielseitige Grundrisse und elastische
Netztaschen für die unterschiedlichsten Alltagsanforderungen. Die
Anpassungsfähigkeit an das jeweilige Szenario ist ebenfalls beeindruckend: Mit
einer Anhängelast von 750 kg, einem Dachgepäckträger, einer Dashcam, abnehmbarer
Campingbeleuchtung, hervorragender Befahrbarkeit und umfangreichem Zubehör kann
er mühelos zwischen Stadtverkehr und Outdoor-Abenteuern wechseln.
Über seine robuste Ausstattung hinaus will das L4 ein "modischer Begleiter" für
junge Menschen sein, die die Welt entdecken.
Sein Äußeres ist von der "Leoparden-Ästhetik" inspiriert, die die dynamischen
Muskellinien des Leoparden mit den Scheinwerfern mit vertikalen Pupillen
kombiniert und so ein Gleichgewicht zwischen raffinierter Funktionalität und
visueller Anziehungskraft schafft. Der Innenraum bietet einen "exquisiten
dritten Raum", in dem sanfte Farbpaletten und hautfreundliche Materialien
harmonisch zusammenwirken, um eine "heilende Kabine" für Solo-Pendler und eine
"Selfie-freundliche Zone" für Ausflüge mit Freunden zu schaffen. Intelligente
Funktionen wie ein Sprachassistent bringen hochentwickelte Intelligenz in den
Mainstream und vereinen Stil mit Substanz.
Was den L4 dazu befähigt, ein raffiniertes Reiseerlebnis zu bieten, ist die
systematische Stärke der Chery Group. Im Jahr 2025 rangierte Chery auf Platz 233
der Fortune Global 500-Liste, und die kumulierten Exporte überstiegen 5
Millionen Einheiten - damit war Chery die erste chinesische Automarke, die
diesen Meilenstein erreichte.
L4 wurde mit Chery's globalem Netzwerk von Forschungs- und Entwicklungszentren,
einer durchgängigen Lieferkette und einer Nutzerbasis von über 17 Millionen
Menschen weltweit geboren. Ob für urbane Lifestyle-Frauen, junge Berufstätige,
frisch Verheiratete oder Freiberufler - der L4 ist eine Reiselösung, die
Qualität mit Individualität verbindet.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746641/1.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lepas-l4-gibt-se
in-debut-in-ubersee-und-offnet-ein-neues-tor-zum-exquisiten-leben-und-selbstgefa
lligen-reisen-fur-die-globale-jugend-302525110.html
Pressekontakt:
Kelvin,
+86-13602457596,
tanpeiwen@mychery.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180389/6092723
OTS: Chery Group
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte